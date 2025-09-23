El 23 de septiembre de 1989 comenzó a circular la edición Victoria/Nogoyá de Paralelo 32. Hoy, al cumplirse 36 años de aquel paso fundacional, más que detenernos en la historia queremos subrayar que Paralelo 32 es más futuro que pasado.

La edición regional nació con el propósito de ampliar la voz de nuestras comunidades, tender puentes y aportar una mirada periodística seria y cercana. Ese compromiso permanece vigente, con la convicción de que los desafíos por venir son mayores que los ya transitados.

Celebrar este aniversario es, entonces, una manera de renovar la confianza en la tarea periodística y en la necesidad de seguir escribiendo, día a día, la historia que todavía está por hacerse.

A través de nuestro portal www.paralelo32.com.ar y de toda la innovación que la tecnología nos ofrece hoy y nos ofrecerá mañana, asumimos el compromiso de acompañar también los cambios culturales en curso. La digitalización, la inmediatez informativa y los nuevos hábitos de consumo de noticias son desafíos que abrazamos con creatividad, sin perder la esencia de un periodismo responsable.

Al mismo tiempo, seguimos creyendo en la vigencia y el valor insustituible de nuestras ediciones en papel. En Entre Ríos mantenemos dos periódicos impresos que no solo informan: también construyen memoria, preservan identidad y sostienen un espacio de reflexión que, más allá de las pantallas, constituye una infraestructura clave para el futuro de la cultura.

Porque un medio de comunicación no es únicamente un puente hacia la actualidad, sino un archivo vivo de la memoria colectiva, un registro de lo que somos y una guía de lo que proyectamos. Esa es la tarea que nos impulsa a seguir adelante, con la certeza de que lo mejor de Paralelo 32 todavía está por escribirse.