Impulsada por la enorme respuesta del público, Papá por siempre agrega una segunda función los viernes a partir del 23 de enero, reforzando su posicionamiento como uno de los grandes éxitos teatrales de la temporada. De esta manera, la comedia musical se presentará en el Teatro Liceo de martes a domingo, con doble función los viernes y sábados.

El esperado estreno está previsto para el 16 de enero de 2026 y ya genera una fuerte expectativa en la cartelera porteña. La versión teatral del clásico cinematográfico de los años 90 —recordado por la inolvidable interpretación de Robin Williams— llega a Buenos Aires con una gran producción nacional, protagonizada por Martín “Campi” Campilongo y Dani “La Chepi”. La dirección general está a cargo de Ariel Del Mastro, referente del género musical en el país, mientras que la producción artística está encabezada por Flor Bertotti.

Papá por siempre, adaptación de Mrs. Doubtfire, revive la historia de Daniel, un padre que, tras perder la custodia de sus hijos, decide transformarse en la entrañable Señora Doubtfire para no perder el vínculo con ellos. Humor, emoción y música en vivo se combinan en una puesta que busca captar el espíritu del film original, pero con una impronta local, moderna y profundamente emotiva.

El equipo creativo reúne figuras clave de la escena nacional: Marcelo Caballero en dirección de actores, Seba Mazzoni en dirección vocal, Alberto Favero en dirección musical y Jorge Ferrari en el diseño escenográfico. La participación de Favero marca además su regreso a los escenarios argentinos tras una década.

La Chepi —quien debuta en el género musical— interpretará a Miranda, mientras que Albana Fuentes, reconocida por su rol en La Sirenita, encarna a Lydia, la hija mayor. Pablo Albella dará vida a André en su primera experiencia dentro del musical. El elenco se completa con un grupo de niños y niñas seleccionados en audiciones que aportan frescura y espíritu familiar a la puesta.

Con Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert en la producción general, la obra recupera la esencia del film protagonizado por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, pero con una lectura argentina que busca acercar la historia a nuevas audiencias sin perder su encanto original.