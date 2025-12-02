Miami, FL. — La 15ª edición de Spectrum Miami será escenario de un debut tan inesperado como emotivo: la primera exhibición en Estados Unidos de una colección de pinturas creadas conjuntamente por el fallecido ícono del heavy metal Ozzy Osbourne y varios chimpancés artistas del santuario Save the Chimps. La presentación se realizará durante la Miami Art Week, del 3 al 7 de diciembre, coincidiendo con el que habría sido el cumpleaños del legendario “Príncipe de las Tinieblas”.

Una colaboración única poco antes de su fallecimiento

Semanas antes de su muerte en julio de este año, Osbourne unió fuerzas con la organización sin ánimo de lucro Save the Chimps, ubicada en Fort Pierce (Florida), para crear una serie de pinturas abstractas en colaboración con chimpancés del santuario. Ozzy preparó complejas capas base multicolores en cinco lienzos, sobre las cuales los chimpancés añadieron sus propias pinceladas, dando lugar a piezas únicas tanto artística como simbólicamente.

Las cinco obras resultantes —nombradas en honor a canciones o álbumes del músico— fueron subastadas de manera exclusiva a través de Omega Auctions, una de las casas de subastas más prestigiosas del mundo del memorabilia musical. La colección alcanzó los 75.000 dólares, con la pieza más cotizada, “Paranoid”, creada junto a la chimpancé Janice, vendida por 18.000 dólares.

La colaboración se convirtió en uno de los últimos proyectos celebrados por el artista antes de su fallecimiento. Según comentó su esposa, Sharon Osbourne, la respuesta del público fue un motivo de alegría para él durante sus últimos días.

“Pinto porque me da paz mental, pero no vendo mis cuadros. Hice una excepción con estas colaboraciones, ya que recaudan fondos para Save the Chimps”, explicó Ozzy en lo que sería una de sus últimas reflexiones públicas sobre su trabajo.

Ediciones limitadas y nuevos trabajos para homenajear a Ozzy

Para conmemorar el cumpleaños del músico, Sharon Osbourne ha impulsado el lanzamiento de una edición limitada de impresiones basadas en la colección original, junto con cinco nuevas pinturas abstractas creadas por Ozzy: “Blizzard of Ozz”, “Electric Funeral”, “Paranoid”, “Tattooed Dancer” y “Technical Ecstasy”.

Estas piezas harán su debut estadounidense en Spectrum Miami, donde Save the Chimps pondrá a la venta 50 copias limitadas de cada obra por 150 dólares, cada una con certificado de autenticidad numerado. Además, se ofrecerán:

Pañuelos de 38 x 38 cm con imágenes de “Paranoid” , “Tattooed Dancer” y “Technical Ecstasy” por 75 dólares .

, y por . Camisetas con motivos de “Blizzard of Ozz” y “Paranoid” por 35 dólares.

La totalidad de las ventas se destinará al santuario Save the Chimps, que alberga a cientos de simios rescatados de laboratorios, zoológicos de carretera y tráfico ilegal de fauna.

El legado solidario del Príncipe de las Tinieblas

Sharon Osbourne destacó el compromiso de su esposo con la causa durante sus últimos meses:

“Los chimpancés son nuestros parientes más cercanos en el mundo animal, y estoy orgullosa de Ozzy por reunir la energía para apoyarlos a pesar de sus problemas de salud. Las pinturas originales recaudaron fondos vitales para el santuario, y las nuevas ediciones permitirán que aún más fans contribuyan”.

Por su parte, Dan Mathews, director de eventos de Save the Chimps, relató que solo un pequeño porcentaje de chimpancés del santuario disfruta de la pintura como actividad de enriquecimiento: aproximadamente un 10 %.

“Ozzy era un hombre del pueblo, así que fijamos precios accesibles para que sus fans pudieran participar en esta recaudación de fondos. La pintura es solo una de las muchas actividades que ofrecemos a nuestros residentes”, apuntó.

Un santuario emblemático y una feria de arte de referencia

Save the Chimps, fundado hace 25 años y ubicado en un terreno de 150 acres, es actualmente el santuario de chimpancés financiado con fondos privados más grande del mundo. Cuenta con el apoyo de figuras como Jane Goodall, Paul McCartney, Gillian Anderson y The B-52s, así como del patrocinador corporativo FedEx, que facilitó el transporte de la colección de Ozzy.

Por su parte, Spectrum Miami celebra este año su 15ª edición como una de las ferias más vibrantes de la Miami Art Week. Con más de 200 galerías y artistas expositores, el evento reúne arte contemporáneo, arte urbano, arte pop y propuestas experimentales. También incluye sectores dedicados a artistas independientes como [SOLO] y el Spectrum FOCUS Pavilion, además de áreas temáticas como el Taste District y el Art Theater.

Entradas y horarios

La inauguración VIP de Spectrum Miami y su feria hermana, Red Dot Miami, tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre de 18:00 a 21:00.

Entrada VIP: 70 USD anticipada / 95 USD el día del evento.

Incluye acceso a todos los días de feria (4 al 7 de diciembre).

70 USD anticipada / 95 USD el día del evento. Incluye acceso a todos los días de feria (4 al 7 de diciembre). Entrada general de un día: 30 USD anticipada / 50 USD el 3 de diciembre.

Más información