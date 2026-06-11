La Fiesta Nacional de la Playa de Río, en Concepción del Uruguay, es uno de los eventos más importantes que se registran este fin de semana. Con el balneario Banco Pelay como epicentro, la celebración arrancó el miércoles con la presentación de Maxi Trusso y continúa hasta el domingo, con una cartelera de enorme jerarquía y para todos los gustos: Cielo Razzo (jueves 19), Abel Pintos (viernes 20), Marama (sábado 21) y Pimpinela (domingo 22).

En tanto, este sábado en Crespo será la segunda noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza, que ya tuvo una primera jornada exitosa el sábado de la semana pasada. En el Club Atlético Unión de esa ciudad habrá comidas típicas (costeletitas de cerdo, pollo con puré, chucrut, pirok, bocaditos cerveceros) y se podrán degustar cervezas artesanales. Sobre el escenario estarán Relevación Alemana, Los Inmigrantes, Brisas Inmigrantes, Madrigal, Mario Pereyra y Amar Azul.

En el norte de la costa del Uruguay, Santa Ana invita a disfrutar de la segunda edición de la Fiesta Nacional de la Sandía, una creciente festividad regional a la que asisten competidores que llegan con sandías de increíbles tamaños. En torno a esta original competencia se organiza la elección de la reina, un festival folklórico, el desfile de carruajes antiguos y bailantas para el público en general. El viernes se presentan Los Majestuosos del Chamamé y El Brujo Ezequiel; el sábado actuarán El Gato Peters, Miguel Figueroa y Los Tekis; y el domingo estarán Monchito Merlo, Facundo Toro y Lucas Sugo.

La Paz vivirá uno de los más importantes eventos de su calendario: la edición número 33 del Triatlón Internacional, que congrega a atletas de todo el mundo y que se desarrollará entre el viernes 20 y domingo 22 de este mes.

Pueblo El Brillante, en el departamento Colón, celebra su 104 aniversario con una fiesta, desde el viernes y hasta el domingo. El viernes 20 se realizará la elección de la Reina Provincial de Pueblo el Brillante, se presentarán diversos números artísticos y shows musicales sobre el escenario, entre ellos el nuevo sonido de la cumbia santafesina Nico Martínez (ex Trinidad) y el gran cierre a cargo del destacado grupo Cazadores; el sábado será la Gran noche de Folclore, con la presentación de Hugo Nikel, entre otros. Y el domingo será el “brillo rock”, con la actuación de numerosas bandas de la zona.

Y allí cerquita, en San José, el Museo Histórico de la localidad abrirá sus puertas este domingo 22 de enero, de 20 a 23, con la temática El Museo que no se ve, para descubrir a través de un recorrido original y diferente uno de los museos más importantes de la provincia.

En Nogoyá se realizará este fin de semana el Gran Festival de San Sebastián, entre el viernes y el domingo. Habrá desfile de asociaciones tradicionalistas, destrezas criollas, competencias de tropillas y también música: el sábado se presentarán Los Reyes del Cuarteto y el domingo estará Miguel Figueroa y su conjunto. Y este viernes, como todas las semanas, habrá una nueva edición de los “viernes de bares”, con música en vivo y corte de calles para el espectáculo.

Basavilbaso tendrá el domingo el festival Movida popular, en la plazoleta San Martín, con la presentación de Grupo Ilusión, Pirincho Entrerriano y Omar Olivera. Y en Maciá, en el departamento Tala, este viernes por la noche habrá una nueva edición del ciclo Refrescate con música, con la participación de bandas que rendirán un tributo al rock nacional.

En tanto, en Santa Anita, departamento Uruguay, se realizará la 13ª edición de la Fiesta de la Polca Alemana y el Chamamé, con la presentación de numerosas ballets y grupos musicales de esos rubros.

En Bovril, mientras tanto, se realizará este viernes 20 una nueva edición de las Noches de peñas bovrileras, en el predio del ferrocarril. Se trata de una propuesta que incluye espectáculos de danzas y música al aire libre y con entrada gratuita.

Entre Ríos es carnaval

Además, este fin de semana continuarán los festejos de carnaval en la provincia. Gualeguaychú vivirá la segunda noche del Carnaval del País, con la presencia de figuras nacionales en sus comparsas; Gualeguay tendrá una nueva noche del Carnaval más divertido del país, y también tendrán continuidad los destacados carnavales de Hasenkamp, cerca de Paraná. Asimismo, continuarán los corsos en Villaguay, donde este sábado sepresentará la comparsa correntina Carú Curá.

Hay ciudades que comienzan este fin de semana a vivir sus celebraciones de carnaval. Es el caso de Concordia, donde la fiesta se desarrollará los días 21 y 28 de enero; y 4, 11, 18 y 25 de febrero, con la participación de las comparsas Bella Samba, Emperatriz, Imperio, Ráfaga y Unisur.

Asimismo, este sábado comenzarán los carnavales en Caseros (departamento Uruguay), donde a partir de las 22 las comparsas locales Mi Ilusión y Mayita desplegarán su magia y color en el predio ubicado sobre Calle 23, entre 10 y 4 de Caseros. Y será la noche inaugural de los Carnavales de Victoria, que continuarán los días 28 de enero, 4, 11, 18, y 27 de febrero.