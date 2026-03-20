De pasada por el taller de Carlitos Hepp, en Bvd. Belgrano de Crespo (ER), nos encontramos con esta magnífica recreación de un Shelby Cobra, listo para ser entregado a su propietario. Es fruto de la fabricación artesanal, guardando la esencia del modelo original. Luce extraordinariamente bien con su pintura al horno, soporte barra antivuelco y tapicería interior monocolor sorprendente.

El anglo-estadounidense Shelby Cobra es un icónico auto deportivo de los años 60, creado por Carroll Shelby, quien no produjo más de 998 unidaes que hoy son una joya de colección. Esa cantidad se fabricó en dos versiones distintas entre 1962 y 1967 en Estados Unidos.