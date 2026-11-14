La Obra Social de Entre Ríos (OSER) incorporó a 41 odontólogos particulares a su cartilla de prestadores, a partir de un acuerdo que busca regularizar y ampliar la cobertura de salud bucal para sus afiliados en distintos puntos de la provincia.

Según informó la institución, el convenio marca el cierre de un período de once años sin un marco de este tipo para la prestación odontológica individual. Actualmente, los profesionales incorporados ya se encuentran activos y la proyección es llegar a unos 100 odontólogos para fines de 2026.

La cobertura alcanza a prestadores de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Paraná, Concordia, Diamante, La Paz, Chajarí, Colón, Gualeguay, Aldea María Luisa, Ibicuy y San Salvador.

Qué prácticas incluye el convenio

El acuerdo contempla distintas prestaciones destinadas al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades bucodentales.

Entre los servicios incluidos se encuentran consultas de diagnóstico, planes de tratamiento, atención de urgencias, derivaciones, radiografías periapicales y extracciones dentales simples.

También comprende restauraciones estéticas simples y compuestas, tratamientos de conducto unirradiculares, multirradiculares y parciales, inactivación de caries, tartrectomía y cepillado mecánico en ambas arcadas.

Además, se incorporó un módulo específico de prevención destinado a menores de 18 años y personas embarazadas.

Los afiliados pueden consultar el listado actualizado de profesionales adheridos a través de la cartilla médica digital disponible en el sitio oficial de la obra social: www.oser.gob.ar.

Consultorios propios en el interior provincial

De manera complementaria, OSER avanza con la puesta en valor de su infraestructura para ampliar la atención odontológica mediante consultorios propios en sus sedes.

En ese marco, las ciudades de Federal y Feliciano ya cuentan con espacios habilitados y en funcionamiento para atender a los afiliados.

La obra social informó que prevé inaugurar otros tres consultorios durante los próximos meses, como parte de la ampliación de su red de atención en la provincia.