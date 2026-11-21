Oro Verde se prepara para una nueva edición del Suena Rock Fest, que tendrá lugar este domingo 22 de noviembre, desde las 20, en el predio multieventos de las calles Los Sauces y Los Tordos. La tercera edición del encuentro contará con seis bandas en vivo y entrada libre y gratuita.

El intendente César Clement y la secretaria de Cultura, Soledad Sauthier, brindaron detalles de la propuesta, que combinará música con un patio gastronómico, bebidas artesanales y espacios para emprendedores.

Seis bandas de Entre Ríos y Santa Fe

La grilla musical estará integrada por Antoñico Rocksteady Club, Bravos Muchachitos, Cárdigan, Dulces Rufianes, Abeja Reina y Viejos Calaveras. Los grupos llegarán desde distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe.

Sauthier explicó que la selección busca ofrecer diferentes estilos dentro del género. Entre las propuestas se destaca Abeja Reina, que realizará un tributo a Ratones Paranoicos, y Viejos Calaveras, banda proveniente de Villaguay.

Patio gastronómico y apoyo a escuelas

Además de los espectáculos, el festival contará con un patio gastronómico con comidas, cerveza artesanal y otras bebidas.

La secretaria de Cultura señaló que algunos productores locales destinarán parte de sus ganancias a colaborar con escuelas de Oro Verde, sumando un componente solidario a la propuesta.

Qué tener en cuenta para asistir

El predio permitirá disfrutar de los recitales desde distintos sectores: cerca del escenario, de pie, o en espacios más alejados, donde las familias podrán instalarse con reposeras.

Desde la organización solicitaron no llevar conservadoras, con el objetivo de promover el consumo en los puestos gastronómicos del festival.

Por su parte, el intendente César Clement destacó la decisión de mantener la entrada gratuita para facilitar la participación de vecinos y visitantes. El encuentro se desarrollará al aire libre y también busca impulsar la actividad económica local.