El Consejo General de Educación (CGE) informó que se encuentra abierta la inscripción al Plan FinEs 2026, una propuesta destinada a jóvenes y adultos de 18 años o más que adeudan materias del nivel secundario y buscan completar sus estudios.

En este marco, quienes realizaron la preinscripción online deberán hacer efectiva su inscripción presentando la documentación requerida en la sede correspondiente. A su vez, aquellas personas que no realizaron la preinscripción podrán acercarse a la sede con la documentación necesaria para iniciar el trámite.

Desde el organismo educativo remarcaron la importancia de completar la inscripción dentro del período establecido, ya que se trata del único plazo previsto para formalizar el ingreso al programa.

En esta edición, el Plan FinEs se desarrollará en 19 sedes distribuidas en distintos departamentos de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes necesitan finalizar sus estudios secundarios. Plazo de inscripción hasta el lunes 5 de octubre 2026.

Las tutorías y exámenes se concentran en Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos (ESA) seleccionadas por cada nodo departamental. Para conocer la ubicación exacta de la sede asignada en tu localidad, debés consultar al correo oficial del programa en la provincia: [email protected]

Requisitos

Para acceder al programa, las y los interesados deberán tener 18 años o más, haber finalizado la cursada del nivel secundario como alumnos regulares y contar con materias adeudadas hasta el ciclo lectivo 2025.