Durante octubre se intensifican en Entre Ríos las acciones de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, con actividades destinadas a promover los controles periódicos y la detección temprana.

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), acompañará la campaña Octubre Rosa con propuestas de sensibilización y controles en hospitales y centros de salud de la provincia.

Desde el organismo remarcaron que detectar la enfermedad en etapas tempranas permite iniciar el tratamiento de manera oportuna y mejora las posibilidades de recuperación.

El director del Instituto Provincial del Cáncer, Nicolás Fernández, destacó la importancia de sostener los controles y consultar ante cualquier duda.

“La detección temprana es fundamental porque permite iniciar los tratamientos de manera oportuna y mejora las posibilidades de curación”, señaló.

La importancia de los controles

La mamografía es una de las principales herramientas para detectar lesiones mamarias en etapas tempranas, incluso antes de que puedan ser palpables.

La edad para comenzar los controles y la frecuencia de los estudios deben definirse de acuerdo con las características de cada persona y las recomendaciones de los profesionales de salud. En mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama, es especialmente importante realizar una consulta para establecer cuándo comenzar y con qué periodicidad efectuar los controles.

El autoexamen mamario también puede ayudar a conocer los cambios habituales del cuerpo. Puede realizarse una vez al mes y, en caso de menstruar, se recomienda hacerlo aproximadamente una semana después del comienzo del período. Quienes no menstrúan pueden elegir un día fijo de cada mes.

Ante la aparición de un bulto, cambios en la piel o el pezón, secreciones u otra modificación que resulte inusual, se recomienda realizar una consulta médica.

Jornada Provincial de Cáncer de Mama

El 16 de octubre se realizará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná la Jornada Provincial de Cáncer de Mama, organizada por el Ministerio de Salud a través del Instituto Provincial del Cáncer.

Durante el encuentro se abordarán estrategias relacionadas con el diagnóstico y tratamiento oportuno. También se presentará la experiencia de la Central Provincial de Informes de Mamografías (CIMaER).

Hábitos que acompañan el cuidado

Además de los controles médicos, desde Salud recomiendan incorporar hábitos que contribuyan al cuidado integral.

Entre ellos se encuentran mantener una alimentación variada, con presencia de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales; reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares, harinas refinadas y alcohol; evitar el tabaco y realizar actividad física de manera regular.

También se recomienda incorporar estrategias para manejar el estrés y sostener hábitos saludables a lo largo del tiempo.

Actividades durante todo octubre

Los hospitales y centros de salud entrerrianos desarrollarán durante el mes distintas propuestas de prevención y concientización.

Habrá charlas, entrega de material informativo, espacios de asesoramiento sobre controles y autoexploración mamaria, actividades comunitarias y acciones en espacios públicos.

También se realizarán clases abiertas de baile y propuestas educativas en escuelas y barrios, con la participación de profesionales de la salud, agentes sanitarios, docentes y organizaciones comunitarias.

Como parte de las actividades se dispondrán espacios destinados a controles y orientación para facilitar el acceso a la atención.

El cierre de la campaña provincial será el 24 de octubre, con la tradicional Caminata Rosa, que se realizará en el Monumento a Urquiza de Paraná.