El nuevo ministro de Infraestructura, Hernán Jacob, explicó los desafíos de sostener inversiones con pocos fondos • En 2025 comenzaron con 12 mil millones de pesos mensuales y a mitad de año, por caída de recaudación, bajaron a 5 mil millones • Con esos números, “la provincia es inviable”, reconoció • Sin embargo, ‘la gente nos banca pero no está contenta’, es la frase del gobernador Frigerio que destacó en entrevista exclusiva con Paralelo32.