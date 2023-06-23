La secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D’ Agostino, acompañada por la directora de Aportes, Juliana Viola, entregaron al Club Atlético Juventud de Urdinarrain una serie de libros para la biblioteca.

En la tarde del jueves, la funcionaria provincial fue recibida por el presidente del club, Gabriel Humberto Streck; el Tesorero Martín Cacella; y el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Sposito en la sede ubicada en Bv. Rivadavia y Pertegarini, de Urdinarrain.

De esta manera se concretó la segunda donación de “Club Literario”, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Provincia en conjunto con la Editorial de Entre Ríos (EDER). El programa tiene alcance provincial y busca fomentar la creación de bibliotecas dentro de las instituciones deportivas para ofrecer a los socios, socias e infancias una actividad cultural permanente dentro de la sede.

El club recibió los últimos títulos publicados por la Editorial de la Provincia, y libros en stock de diferentes disciplinas entre las que se encuentran literatura infantil, derechos humanos, divulgación científica e historia entrerriana, entre otros.

La Secretaría de Cultura invita a las instituciones que quieran participar de la iniciativa a escribir un correo electrónico a [email protected]