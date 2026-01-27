El operativo fue llevado adelante por el equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud provincial, con el acompañamiento de dos equipos médicos provenientes de la ciudad de Buenos Aires y del equipo de ablación hepática regional.

Desde la cartera sanitaria entrerriana destacaron el gesto solidario de otra familia de la provincia que, pese al difícil momento que atravesaba, respetó la voluntad positiva de la persona fallecida en favor de la donación de órganos. Gracias a esa decisión, cinco personas podrán mejorar su calidad de vida a través de distintos trasplantes.

Por su parte, desde el Cucaier señalaron que se trata del segundo proceso multiorgánico realizado en Entre Ríos en lo que va del año, al que se suman otros procedimientos de donación de tejidos, reafirmando el compromiso provincial con la política de donación y trasplante.

Para este operativo arribaron a Paraná equipos especializados de la Fundación Favaloro y del Hospital Italiano, encargados de la ablación de los órganos asignados a sus respectivos pacientes. Asimismo, participó el equipo de ablación hepática regional, lo que permitió optimizar la logística del proceso y ampliar las posibilidades de acceso al trasplante para quienes integran la lista de espera.

Desde el organismo provincial destacaron que, gracias a la conformación del equipo regional, ya no es necesario que profesionales de los centros de trasplante viajen para realizar las ablaciones, ya que el procedimiento se efectúa de manera local y posteriormente los órganos son trasladados al centro correspondiente.

Finalmente, desde el Cucaier se resaltó la experiencia y el compromiso del personal del hospital San Martín, así como el acompañamiento de los Bomberos Voluntarios de Paraná, personal de aeropuertos y fuerzas de seguridad, fundamentales para garantizar la logística del operativo. Las autoridades sanitarias expresaron su agradecimiento a la familia donante en nombre de las personas trasplantadas, sus seres queridos y de toda la comunidad.