** Aunque la frase supo ser atribuida al Chacho Jaroslavsky, la pensó y dijo Buda unos tres siglos antes de Cristo y no tan resumida como ha quedado después de rodar por Argentina, donde no somos muy afectos a la textualidad: “Si un problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas?, olvídalo. Si un problema tiene solución, no te preocupes, soluciónalo". La diferencia es que el Chacho lo dijo en la mesa de Mirtha Legrand y para llegar a Buda hay que leer y eso nos cuesta mucho más. Claro que la versión argentina es más relajada porque modifica la segunda parte con un indulgente: “…si no tiene solución ¿por qué te preocupas?, ¡olvídalo!”.