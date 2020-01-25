Crespo (Paralelo 32)– Organizado por la Agrupación Amigos del Caballo, este sábado 25 de enero, a partir de las 18:00, se realizará un Festival Nocturno de Destrezas Criollas en el Campo de la Tradición, junto al Parque del Lago.

El público podrá disfrutar del juego de la papa, pruebas de rienda por categoría: generales, mujeres, niños, caballos no ganadores, modalidad 6 a 8 tachos.

Por primera vez en nuestra zona se podrá ver la clasificación de potros de 60 días. Se trata de una categoría de animales que nunca han sido montados y una vez verificados se les enseña a correr y en dos meses tienen que saber hacer el recorrido entre los tachos, una prueba donde no sólo se demuestra la habilitad del animal en aprender, sino también la del adiestrador.

Está previsto que participen alrededor de 80 caballos de la zona y de Santa Fe en las pruebas de rienda.

También se harán pruebas de rienda, rumbo a Jesús María en septiembre u octubre próximo y clasificación de redomones para el festival Entre Riendas y Bocados, de Las Tunas (Santa Fe), programado para el 9 de febrero próximo.

La animación musical estará a cargo del conjunto “El nuevo estilo chamamecero” de Mario Mancini. Habrá venta de asado con cuero, choricitos, torta asada, tortas fritas, bebidas.

La entrada general será de $ 100.