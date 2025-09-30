El Harlem Festival está de regreso en Santa Fe para su séptima edición, y promete dos días inolvidables llenos de música, gastronomía y experiencias. La cita es el sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025, en el Predio Estación Belgrano.

Con tres escenarios simultáneos y una propuesta que combina distintos géneros musicales, este festival se ha convertido en un referente a nivel nacional. Las puertas abrirán cada jornada a las 14 hs, permitiendo el ingreso hasta las 22 hs para disfrutar de toda la programación hasta las 2 de la madrugada.

El Lineup: Una mezcla de leyendas y nuevos talentos

El festival ya reveló el listado completo de artistas que dirán presente, combinando figuras consagradas con algunas de las promesas del momento.

Sábado 11 de octubre: La primera jornada estará encabezada por No Te Va Gustar y La Joaqui. El día también contará con la presencia de artistas de la talla de Estelares, Fabiana Cantilo, Louta, Zoe Gotusso, Dante Spinetta y Zeballos. Completando el cartel estarán Swaggerboyz, Blair, Tussiwarriors, Cabezones, Un Muerto Más, Daniela Milagaros, y Laser Flip. El cierre de dos horas estará a cargo de Mariano Mellino.

Domingo 12 de octubre: El segundo día no se queda atrás, con Las Pastillas del Abuelo y Bersuit como platos fuertes. El escenario también vibrará con las actuaciones de C.R.O, Santiago Motorizado, Cardellino, Ramma, Silvestre y la Naranja, Zell, Luz Caggi, Winona Riders, Chita, Olivia Wald, Cinturón de Bonadeo, Tuli y Malta Caramelo. La jornada culminará con el cierre de dos horas de Chapa & Castelo.

Entradas a la venta

Si ya estás listo para asegurar tu lugar, las entradas están disponibles para la venta. Puedes adquirir el abono para los dos días o entradas individuales para cada jornada.

Las preventas 1, 2 y 3 ya se encuentran agotadas, pero todavía puedes conseguir tickets con precios promocionales si pagas con tarjeta de crédito, débito o Mercado Pago.

También hay puntos de venta físicos en distintas ciudades:

Santa Fe: Tienda Unión (Av. López y Planes 3553)

Paraná: Terco Tour (25 de mayo 453)

Rosario: Amadeus (Córdoba 1369)

Desde su primera edición en 2018, el Harlem Festival ha demostrado ser un punto de encuentro para diferentes públicos, creando un espacio único para disfrutar de la mejor música en vivo.