** Si de algo no podemos quejarnos por estos tiempos es por falta de preocupaciones. ¡Hay un menú de amenazas muy rico y ardiente, local, nacional, global…!, suficiente como para que andemos más afligidos que araña cuando ve al pintor. Y no me vengan con frases de señor superado que te dice: “no hay que pre-ocuparse, hay que ocuparse”. Es como si te dijeran “no te preocupes por la sequía, mas bien ocúpate”, y ahí nomás manoteamos la regadera vieja y olvidada para salir heroicamente a resolver el asunto.