El medio Infobae difundió en la víspera un listado de veinte estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense (CMF), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vinculado con muertes sospechadas de haberse producido por causa del fentanilo. El estudio fue realizado sobre unas 100 historias clínicas de pacientes que habrían fallecido por haber sido tratados con el fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma, Lote 31202 elaborado el 18 de diciembre de 2024 y adulterado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

En ese marco, el medio accedió a las conclusiones de los peritos sobre el primer tramo de historias clínicas de 20 pacientes fallecidos en 7 establecimientos sanitarios del país. Entre ellos se nombraba un “Sanatorio Parque de Entre Ríos”, lo que se entendió, con razón, como Clínica Parque (no hay otro establecimiento con ese nombre en la provincia), de la ciudad de Crespo, que no denunció ningún caso vinculado con HLB Pharma, porque la Clínica no trabaja con esa marca.

Paralelo32 consultó a los directivos de Clínica Parque Crespo, sorprendidos por aparecer un paciente suyo en una lista de casos sospechosos. El fundador de la clínica, doctor Miguel Angel Oneto, coincidió con el Director Médico del establecimiento, doctor Christian Oneto, en que “no tuvimos óbito (muerte) por fentanilo y tampoco tenemos en la clínica ese fentanilo contaminado; tampoco nos llamaron de Buenos Aires ni hemos recibido comentario de paciente alguno”.

“En la clínica tenemos un comité de infectología, con infectólogo, que evalúan los casos y supervisan las medidas de prevención de infecciones. Ellos registran todos los casos, por lo que habríamos sabido de inmediato si pasaba algo similar. De todos modos, el HLB Pharma (producto que es motivo de una mega causa judicial por supuestos 98 fallecidos en el país) no ha ingresado a nuestra clínica”, expresó Miguel Oneto.

Más allá de esta aclaración, a raíz de haber sido analizada por el CMF la historia clínica de un paciente de Clínica Parque Crespo, sobre éste y los restantes 19 casos analizados por el Cuerpo Médico Forense, con la participación de los peritos designados por el laboratorio HLB Pharma y Ariel García Furfaro, entre otros, se concluyó que a esos fallecimientos no se los pudo asociar como “Nexo Causal Directo” de la muerte del paciente; es decir que no se los pudo relacionar con el uso del fentanilo cuestionado.