Crespo- Nicolás Zárate participó el viernes 3 de abril a la noche del programa “Es mi sueño” de El Trece de Buenos Aires. Tuvo una buena presentación cantando “Un siglo sin ti”, de Chayanne, no logró acceder a la próxima instancia, pero representó para él una valiosa experiencia ser parte del reality de talentos que conduce Guido Kaczka y tiene a destacados artistas en el jurado como Jimena Barón, La Mona Jiménez Carlos Baute y Abel Pintos.

No solo mostró su talento musical, sino que dejó a todos impactados por su parecido físico con Abel Pintos. Sus rasgos, gestos y sonrisa generaron reacción, al punto de provocar un momento divertido en la emisión. Pintos subió al escenario para saludarlo y, entre risas, recrearon el famoso “meme de Spiderman”, señalándose mutuamente.

Aunque Zárate no logró avanzar, su paso dejó esa escena inolvidable, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del ciclo. Además, recibió elogios por su participación y por representar a su ciudad en uno de los programas más vistos del país.

El artista y la persona

“Tengo 33 años, mi familia está compuesta por mi esposa Karen, que es mi puntal en todo lo que hago y la que está cuando las cosas a veces no salen, y mi hija Victoria, de 2 años y 4 meses, que es la razón de todo lo lindo y grande que pasa en nuestras vidas. Mi día a día es rutina pura, ando por Paraná y Rosario del Tala repartiendo huevos en camión. A la tarde, cuando llego, trato de pasar tiempo con mi familia. Los miércoles ensayamos a las 19.00 con Nativos y a las 21:30 con Media Pinta, sin contar que cada vez que puedo agarro la guitarra o el teclado y me pongo a cantar”, dijo a Paralelo32.

“Artista fui toda mi vida, todos somos artistas en cierto modo. ¿A quién no le gusta cantar, bailar, dibujar o crear? Todo lo lindo es el arte, por eso todos tenemos una parte de artista, solo hay que dejarlo salir y vivirlo. Como músico fui siempre voz y a veces guitarra. Tuvimos bandas de todo tipo, empecé haciendo rock nacional y heavy metal, después fui para el lado del rock pop y las baladas y desemboqué en la cumbia hace 6 años, con Media Pinta, donde sigo”, agregó.

El programa

Sobre su paso por la TV opinó que “Fue una experiencia con mucha presión, pero linda. Todo empezó con una planilla disponible en la página de El Trece. La completé y mandé un video. Pocas horas después me enviaron por WhatsApp que tenía que estar al día siguiente en "Kuarzo Entertainment Argentina", en Palermo. Viajé toda la noche a Retiro, llegué a las 7.00 y me buscó un amigo. En la productora nos llamaban por nombre y apellido e íbamos entrando al estudio. Nos explicaron reglas y lo que íbamos a hacer. Nos hicieron firmar cuestiones contractuales y arrancamos con el paso de estudio en estudio, después de un casting general donde seleccionaban los que se quedaban. Luego tocaban ensayos con coach y profesionales que te ayudaban a mejorar técnicas vocales y corporales, y después una simulación en el escenario principal, donde hacíamos nuestro tema y el director y productores veían lo que ibas a exponer y ajustaban cosas. Después pasábamos a make up y vestuario y quedábamos listos para grabar. En relación a los jurados, me juzgaron con un criterio un poco fuerte, pero decidí tomar todo lo que me enseñaron para seguir mi evolución”.

Reconoció que “Hice mi tema inseguro porque no era uno que yo hubiera elegido y tuve que aprenderme la letra bajo presión y con el ruido de compañeros vocalizando y cantando alrededor mío. No pasé de etapa, creo, más que nada por eso. Estaba inseguro y me hizo cantar para adentro, no transmití lo que quería. No fue una buena interpretación así que a seguir aprendiendo y creciendo”.

Sueños

Nico no duda en afirmar que “Mi sueño es llenar algún día un Gran Rex o un Movistar Arena. Algún día puede ser, solo Dios sabe. De mi parte, trabajo duro para eso. En Media Pinta estamos mejorando nuestros shows para que sean más lindos y variados, para distintos eventos y para que todos disfruten. Si tu sueño es cantar, es una de las mejores decisiones que podés tomar. Tengas éxito o no, vas a ganar. No hablo de remuneración, sino de evolución. Algo que te hace evolucionar te hace crecer y te hace mejor. De eso se trata la música, se tiene que usar para el bien. Cuando un músico muestra lo suyo abre el corazón y está exponiéndose para algo lindo. Es lo que hay que valorar. Ser cantante es abrir el corazón al mundo y mostrar de qué estás hecho”.