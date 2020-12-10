Nicolas Cage se ha convertido en el centro de todo tipo de rarezas y por supuesto, su próximo proyecto no defrauda. El 5 de enero comenzaremos el año con el actor presentando el programa documental History of Swear Words. En este, el que el hombre de la caballera más insólita de Hollywood contará el origen de las malas palabras.

La serie de seis episodios se sumergirá en los orígenes, el uso de la cultura pop, la ciencia y el impacto cultural de las malas palabras. La profana selección incluye desde blasfemias y groserías de uso común en varios idiomas. En cada episodio de 20 minutos, Cage realizará entrevistas con historiadores, animadores y expertos en etimología y cultura pop.

Las estrellas que acompañarán a Nicolas Cage

Las estrellas invitadas en History of Swear Words incluirán comediantes como Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr.

La serie está producida por Funny or Die y B17 Entertainment y tendrá detrás de los créditos de creación a Bellamie Blackstone. La producción marca la más reciente incursión de Cage en la televisión. En mayo, Variety informó en exclusiva que el actor interpretaría a Joe Exotic, el infame y encarcelado dueño que protagoniza Tiger King de Netflix, en una próxima serie con guión basada en el extravagante éxito de audiencia de la plataforma. Conocido por su extensa historia cinematográfica, el papel de Joe Exotic será el primer papel regular de Cage en televisión.

En 2020, Cage apareció en la película de ciencia ficción de artes marciales Jiu Jiutsu. También prestó su voz para la secuela animada The Croods: A New Age, en la que repitió su papel del patriarca de la familia Grug Crood. Una de las próximas películas de Cage es una comedia de meta acción titulada El peso insoportable del talento masivo, donde interpretará una versión ficticia de sí mismo —leíste bien— que intentará salvar a su familia de un fanático enloquecido que intenta asesinarlos. Por supuesto, Cage se interpretará como el valiente actor de dudosas decisiones de guion que estará a cargo de rescatar y evitar un desastre mayor.