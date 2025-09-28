Sociedad
Neuro Oratoria “la actitud también se aprende”
Disertó en Victoria el Lic. Fernando Navarro, cuyo expertise tiene que ver con la Neuro Oratoria, disciplina que integra la neurociencia con las técnicas de la oratoria tradicional para mejorar la persuasión y la capacidad de comunicación en público. Dialogamos con él.
