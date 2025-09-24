El Gobierno nacional anunció la transferencia de 140 millones de pesos a establecimientos educativos de nivel primario de Entre Ríos, con el propósito de fortalecer las estrategias pedagógicas orientadas a mejorar los niveles de alfabetización inicial.

La medida se enmarca en el programa Escuelas Alfa en Red, impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación y articulado con la provincia. Se trata de una política educativa focalizada en acompañar a las instituciones que enfrentan mayores desafíos en la enseñanza de la lectura y la escritura, atendiendo a sus contextos particulares.

Los fondos comenzaron a transferirse directamente a cada escuela beneficiaria a través de la tarjeta Ticket Nación, en función de la cantidad de secciones de 3º grado. La inversión contempla la adquisición de materiales pedagógicos específicos, como cuadernos, lápices, pizarras individuales, letras móviles, rotafolios y otros recursos destinados a fortalecer las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes.

En total, 303 escuelas entrerrianas fueron seleccionadas a partir de los resultados de las últimas pruebas Aprender, lo que permite dirigir los recursos hacia aquellas comunidades educativas donde más se requieren. Esta focalización no sólo optimiza el uso de los fondos públicos, sino que también busca reducir desigualdades y generar mayores oportunidades educativas en contextos de vulnerabilidad.

El programa contempla, además, instancias de capacitación para directores y supervisores de nivel primario, con el objetivo de reforzar la gestión pedagógica institucional en alfabetización. En ese marco, se prevé la realización de un nuevo encuentro presencial de estudio y reflexión el próximo viernes 26 de septiembre en la ciudad de Paraná.

Con esta inversión, la Nación y la provincia de Entre Ríos avanzan en una estrategia conjunta destinada a garantizar que más niños y niñas accedan a aprendizajes fundamentales para su desarrollo educativo y social.