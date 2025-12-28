Cultura
Músico mariagrandense presentó canción dedicada a Crespo
El compositor, docente y conductor de radio Diego Mait anunció la novedad a través de plataformas digitales.
Crespo- La canción titulada “Me fui a Crespo”, dedicada a la “Capital Nacional de la Avicultura”, es parte del nuevo disco, 12º de la trayectoria musical del músico mariagrandense Diego Mait.
El destacado artista explicó que “tengo muchas canciones dedicadas a nuestra provincia y a localidades de la región y en esta oportunidad escribí para Crespo. En realidad, la tenía escrita hace ya un tiempo, pero finalmente ahora la presenté”.
Destacó que “Para armar la letra lo seleccionado corresponde a varias cuestiones, desde lo que se puede encontrar en Internet, pero fundamentalmente lo que uno puede obtener en cada viaje, cada momento de estar en esa ciudad, los mismos relatos de la gente, de los vecinos, que es lo más valioso”.
Trayectoria
Varias veces durante el año Mait visitó la ciudad, presentando su show en lugares como Rapsodia y Newland, además de eventos sociales adonde lo convocaron. El músico tiene una extensa carrera, habiendo lanzado 11 discos con canciones de su autoría. Su música está disponible en plataformas como Spotify y Apple Music.
Además de su faceta como intérprete y compositor, es profesor de guitarra, órgano electrónico y ukelele, dedicándose a la formación de músicos en la región. También es conductor del programa de radio “La Puerta de al Lado”.
Ha sido reconocido por su trayectoria musical en la zona y sus canciones han tenido difusión a nivel provincial y nacional. Es amante del rock nacional y su música refleja esta influencia.
“Me fui a Crespo” (letra y Música Diego Mait)
De camisa a cuadros
jeans y mocasín
entré al tranco largo
entonau diría que si
La banda en el escenario
sonaba sin igual
al mejor paruzqui
lo toca un alemán
Ya posteé una foto
y dos mensajes mandé
en el baño me mojé el pelo
y reforcé el gel
Hasta las propagandas
me voy a bailar
cómo dijo Johnny
estás para ganar
Me fui a Crespo a una fiesta
para bailar hasta que amanezca
Yo sabía que el Gringo Heinze
era de esa ciudad
Capital de la avicultura
a cuarenta y dos kilómetros de Paraná
Que en 1888
fue su fundación
y con toda esa data
entré en conversación
Bailando toda la noche
hasta que salió el sol
me pasé una fresca
un choripán y dos pirok
Ya me vuelvo al pago
pensando en volver
otra joda como esta
no me la quiero perder
Me voy a Crespo a una fiesta
para bailar hasta que amanezca
Me fui a Crespo a una fiesta
y bailé hasta que amaneció