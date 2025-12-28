Crespo- La canción titulada “Me fui a Crespo”, dedicada a la “Capital Nacional de la Avicultura”, es parte del nuevo disco, 12º de la trayectoria musical del músico mariagrandense Diego Mait.

El destacado artista explicó que “tengo muchas canciones dedicadas a nuestra provincia y a localidades de la región y en esta oportunidad escribí para Crespo. En realidad, la tenía escrita hace ya un tiempo, pero finalmente ahora la presenté”.

Destacó que “Para armar la letra lo seleccionado corresponde a varias cuestiones, desde lo que se puede encontrar en Internet, pero fundamentalmente lo que uno puede obtener en cada viaje, cada momento de estar en esa ciudad, los mismos relatos de la gente, de los vecinos, que es lo más valioso”.

Trayectoria

Varias veces durante el año Mait visitó la ciudad, presentando su show en lugares como Rapsodia y Newland, además de eventos sociales adonde lo convocaron. El músico tiene una extensa carrera, habiendo lanzado 11 discos con canciones de su autoría. Su música está disponible en plataformas como Spotify y Apple Music.

Además de su faceta como intérprete y compositor, es profesor de guitarra, órgano electrónico y ukelele, dedicándose a la formación de músicos en la región. También es conductor del programa de radio “La Puerta de al Lado”.

Ha sido reconocido por su trayectoria musical en la zona y sus canciones han tenido difusión a nivel provincial y nacional. Es amante del rock nacional y su música refleja esta influencia.

“Me fui a Crespo” (letra y Música Diego Mait)

De camisa a cuadros

jeans y mocasín

entré al tranco largo

entonau diría que si

La banda en el escenario

sonaba sin igual

al mejor paruzqui

lo toca un alemán

Ya posteé una foto

y dos mensajes mandé

en el baño me mojé el pelo

y reforcé el gel

Hasta las propagandas

me voy a bailar

cómo dijo Johnny

estás para ganar

Me fui a Crespo a una fiesta

para bailar hasta que amanezca

Yo sabía que el Gringo Heinze

era de esa ciudad

Capital de la avicultura

a cuarenta y dos kilómetros de Paraná

Que en 1888

fue su fundación

y con toda esa data

entré en conversación

Bailando toda la noche

hasta que salió el sol

me pasé una fresca

un choripán y dos pirok

Ya me vuelvo al pago

pensando en volver

otra joda como esta

no me la quiero perder

Me voy a Crespo a una fiesta

para bailar hasta que amanezca

Me fui a Crespo a una fiesta

y bailé hasta que amaneció