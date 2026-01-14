El ciclo Música en el Anfiteatro continúa sumando propuestas a la agenda cultural del verano en Paraná y este sábado 17 de enero ofrecerá una velada especialmente dedicada al rock. La cita será desde las 20 horas en el Anfiteatro Héctor Santángelo, con entrada libre y gratuita y un patio gastronómico pensado para acompañar la experiencia al aire libre.

La actividad se enmarca en la programación de Hola Paraná! – Verano en la Ciudad, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Paraná que busca garantizar el acceso democrático a la cultura, promover el talento local y nacional, y fortalecer el uso del espacio público como ámbito de encuentro, convivencia y disfrute colectivo.

La grilla artística de la noche estará integrada por Emi Cersofio y su Conjunto, Híbridos y Tribality Studio, propuestas que reflejan la diversidad y vitalidad de la escena musical. El cierre estará a cargo de Eruca Sativa, una de las bandas más destacadas del rock argentino contemporáneo.

El trío cordobés, conformado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera, cuenta con una sólida trayectoria nacional e internacional, múltiples discos editados y numerosos reconocimientos, entre ellos Premios Gardel, nominaciones a los Latin Grammy y distinciones en los Premios Konex. Su propuesta se caracteriza por una potente identidad sonora, composiciones de fuerte impronta y una presencia escénica que los posiciona como referentes del género.

Con cada nueva edición, Música en el Anfiteatro se consolida como una de las propuestas culturales más convocantes del verano en la ciudad, acercando espectáculos de calidad a públicos diversos en un entorno natural y emblemático de Paraná.