Desde la Municipalidad de Paraná se informó que este sábado 31 de enero, a partir de las 20 horas, se desarrollará la última jornada del ciclo cultural Música en el Anfiteatro, una propuesta que tendrá lugar en el Anfiteatro Héctor Santángelo, con entrada libre y gratuita. La actividad contará además con patio gastronómico, ofreciendo una alternativa integral para disfrutar en familia y con amigos.

La noche del sábado propondrá un recorrido por diversas expresiones del folclore argentino, con la participación de artistas y agrupaciones que representan distintas vertientes y estilos del género. El objetivo es generar un espacio de disfrute comunitario y de acceso abierto a la cultura, reafirmando el valor de estos encuentros públicos para la vida cultural de la ciudad.

La programación incluirá las presentaciones de Chango Spasiuk, Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte y Bernardita Gutiérrez, conformando una grilla que combina figuras de reconocimiento nacional con expresiones artísticas locales y regionales.

Entre los artistas destacados se encuentra Chango Spasiuk, reconocido compositor y acordeonista nacido en Apóstoles, provincia de Misiones, considerado una de las figuras más importantes del chamamé y de la música popular del litoral. Con más de tres décadas de trayectoria, Spasiuk ha editado numerosos discos solistas, se ha presentado en escenarios de todo el mundo y ha recibido múltiples distinciones, entre ellas premios Gardel y el Konex de Platino. Su obra se caracteriza por una búsqueda personal que fusiona la tradición del chamamé con influencias contemporáneas, consolidándolo como un referente indiscutido del género.

De esta manera, Música en el Anfiteatro se despide con una propuesta que celebra la riqueza del folclore argentino y el talento de artistas locales y nacionales, consolidándose como un espacio anual de encuentro artístico, identidad cultural y apertura al público en la ciudad de Paraná.