El músico paranaense Juan Manuel Bilat junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo presentarán ‘Entre Ríos en Sinfonía’, una propuesta artística integral que llevará la música del litoral y, particularmente, el chamamé y el repertorio entrerriano, a un formato sinfónico, generando un encuentro entre el acordeón, la orquesta y diferentes artistas invitados. La presentación se realizará el día 15 de octubre en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.

Uno de los ejes centrales del espectáculo será el homenaje a Jorge Méndez, reconocido cantautor entrerriano, cuya obra constituye un aporte fundamental a la música y a la identidad cultural de Entre Ríos.

‘Entre Ríos en Sinfonía’ nace con el propósito de recuperar, jerarquizar y proyectar ese patrimonio musical, llevándolo a un formato sinfónico que permita explorar nuevas posibilidades artísticas y acercarlo a públicos diversos. El proyecto involucra a más de 90 personas entre artistas, músicos, técnicos y trabajadores de producción, dando cuenta de la dimensión artística y productiva de la iniciativa y de su aporte al desarrollo de las industrias culturales de Entre Ríos.

A través de nuevos arreglos e interpretaciones, las canciones de Jorge Méndez serán revisitadas desde una perspectiva sinfónica, generando un diálogo entre la tradición y nuevas formas de expresión musical. De esta manera, el homenaje no se limita a recuperar su obra, sino que busca resignificarla y proyectarla hacia nuevas generaciones.

La propuesta se inscribe en la trayectoria de Juan Manuel Bilat como artista y productor, quien viene desarrollando espectáculos destinados a jerarquizar la música del litoral, ampliar sus posibilidades escénicas, generar nuevos públicos y favorecer su circulación. El repertorio incluirá, entre otras, las siguientes obras: Yo soy de Paraná, Bajada Grande, Lomadas de mi Entre Ríos, Puentecito de la Picada, Tiempo de mentir, El jornalero.

Las entradas se pueden comprar en plateavip.com.ar y en la boletería del teatro. La pre-venta con precios promocionales son: platea VIP (fila 1 a 8) y palcos bajos 20.000 pesos; platea (a partir de fija 9) y palcos altos 15.000 pesos.