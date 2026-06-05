La noticia del fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes del rock nacional, generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y musical argentino. Según trascendió este 5 de junio, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió en su domicilio de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

De acuerdo a la información difundida por medios nacionales, se realizará la correspondiente autopsia para determinar oficialmente las causas del deceso. Su última aparición pública había tenido lugar en enero de este año, mediante un mensaje grabado con motivo de la entrega del título Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

Con una trayectoria que marcó a varias generaciones, Solari construyó una carrera singular, caracterizada por la independencia artística, el bajo perfil y una relación directa con sus seguidores. Junto a Eduardo "Skay" Beilinson fundó en 1975, en la ciudad de La Plata, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes dentro del rock argentino.

Álbumes como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito forman parte de una discografía que dejó una huella imborrable en la música nacional. Tras la disolución del grupo en 2001, Solari continuó su camino como solista, editando trabajos como El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte.

Su último recital multitudinario tuvo lugar en Olavarría, en 2017, en una convocatoria que volvió a demostrar el extraordinario vínculo con su público. En los años posteriores redujo sus apariciones debido a problemas de salud, aunque continuó vinculado a la música a través de grabaciones, publicaciones y propuestas virtuales.

En 2016 había confirmado públicamente que padecía Parkinson, enfermedad que condicionó progresivamente su actividad artística. Finalmente, en 2023 anunció su retiro definitivo de los escenarios, aunque mantuvo una presencia activa mediante distintos proyectos.

Con su partida, la música argentina pierde a uno de sus artistas más influyentes y enigmáticos. Su obra, sus letras y su particular mirada sobre la realidad seguirán formando parte del patrimonio cultural de varias generaciones de argentinos.