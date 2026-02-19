La Municipalidad de Concepción del Uruguay informó que la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Celia Tomasa Torrá” realizará dos jornadas abiertas bajo el nombre “¡La plaza suena!”, una propuesta gratuita de música, juegos y recreación destinada a niñas, niños y jóvenes.

Las actividades se desarrollarán el miércoles 25 y el viernes 27 de febrero desde las 18 horas en la Placita del Skate (Scolamieri Berthet), un espacio emblemático de la ciudad donde habitualmente se reúnen chicos y familias.

Música, juegos e instrumentos al aire libre

Durante ambas jornadas, quienes se acerquen podrán experimentar con instrumentos de la Orquesta, participar de juegos musicales, probar y crear sonidos, y conocer cómo sumarse al proyecto formativo.

La iniciativa busca generar un primer contacto con los instrumentos musicales en un entorno lúdico y accesible, promoviendo la participación libre y gratuita de toda la comunidad.

Una orquesta con gestión municipal

La Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Celia Tomasa Torrá” es una propuesta educativa y cultural orientada a niñas, niños y adolescentes interesados en aprender a tocar un instrumento y hacer música en conjunto.

Anteriormente formaba parte de un programa nacional, pero desde 2025 es gestionada por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que asumió los costos operativos para garantizar su continuidad.

Durante el último año, alrededor de 38 alumnos de distintos sectores sociales participaron de la Orquesta y formaron parte de eventos destacados de la ciudad, como La Noche de las Librerías. Además, el Municipio dispuso transporte para que los integrantes pudieran asistir a una presentación de la Orquesta Sinfónica en la Basílica.

Una puerta al aprendizaje artístico

“El objetivo central es brindar la posibilidad de acercarse a un instrumento y experimentar la música colectiva desde cero”, explicó Guillermo Lugrin, coordinador de Cultura municipal. Según destacó, la formación artística en la infancia no solo alimenta la sensibilidad, sino que también se convierte en una oportunidad para el desarrollo personal y social.

La propuesta formativa incluye clases de violín, guitarra, percusión, flauta traversa, clarinete, acordeón y melódica. El equipo docente está integrado por Victoria Giannecchini (violín), Penélope Hilarza (flauta traversa y clarinete) y Claudio Galván (percusión y guitarra). La dirección está a cargo de Facundo Torresán, quien también dicta clases de acordeón y melódica, mientras que la coordinación general corresponde a Sofía Hernández.

Desde la organización invitan a las familias a acercarse a la Placita del Skate y descubrir la magia de la música colectiva. “Vení a descubrir que la Orquesta también puede ser tu lugar”, es la consigna que acompañará estas jornadas abiertas al público.