En el marco de la Agenda M de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), se llevó a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay la actividad “Mujeres sin Molde II”, una iniciativa orientada a estudiantes de escuelas secundarias que buscó reflexionar sobre el rol de las mujeres en la ciencia, el arte y la construcción del conocimiento.

El encuentro tuvo lugar en el Polo Tecnológico “La Nube”, un espacio facilitado por el Municipio local, y convocó a autoridades, equipos de gestión, docentes y estudiantes de distintas instituciones educativas. Durante la apertura, la coordinadora de Rectorado, Lourdes Pralong, agradeció el acompañamiento del gobierno municipal y destacó la participación de las diversas facultades y niveles educativos presentes.

Entre las autoridades que acompañaron la jornada se encontraron la viceintendenta Rossana Sosa Zitto, la directora departamental de escuelas María Bonnin y la vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Adriana Gras, junto a representantes de distintas unidades académicas y del histórico Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza.

La propuesta se enmarca en la Agenda M —Mujer, Memoria y Malvinas— y forma parte del Programa de Inclusión de Género en carreras STEAM, impulsado por el Vicerrectorado de UADER desde 2021. En este sentido, Pralong remarcó la importancia de continuar fortaleciendo políticas que promuevan el acceso de mujeres y disidencias a áreas estratégicas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y la matemática.

Uno de los ejes centrales de la actividad fue una muestra fotográfica que reunió a 22 mujeres que marcaron la historia en distintas disciplinas. A través de sus trayectorias, se buscó visibilizar experiencias que rompieron barreras y generaron avances significativos en el conocimiento. “Creemos profundamente en la importancia de visibilizar estas historias, no solo para reconocer el pasado, sino también para inspirar el presente y proyectar un futuro con más oportunidades, más igualdad y más inclusión”, expresó Pralong.

Durante ambas jornadas también se desarrollaron talleres y propuestas lúdicas destinadas a fomentar la reflexión y el reconocimiento del aporte de las mujeres en distintos ámbitos. La muestra fue guiada por estudiantes de las tres facultades de UADER con sede en la ciudad, mientras que las actividades participativas fueron diseñadas por equipos docentes y estudiantiles.

De este modo, “Mujeres sin Molde II” se consolidó como un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio, orientado a fortalecer la perspectiva de género y a incentivar vocaciones en áreas clave para el desarrollo social.