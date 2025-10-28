En Roma, Italia, tendrá lugar durante la semana del 12 al 15 de noviembre el XIII Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación 2025, organizado anualmente por la Asociación para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial (AFIDE), de España, en diferentes naciones del mundo, planteando el desafío impostergable de innovar y emprender para la esperanza y desarrollo de los pueblos.

En esta oportunidad, además de haber sido invitado como co-organizador del evento, en crespense Héctor J. B. Motta Deppen será ponente. El empresario es anunciado en ese marco como “una figura clave en el ámbito empresarial y académico de Latinoamérica”, citando entre otros méritos su condición de Magíster en Desarrollo e Innovación por la Universidad de Salamanca (España), y Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. “Con una sólida trayectoria en el desarrollo regional, la innovación productiva y el compromiso institucional, su visión enriquecerá el diálogo sobre empresa, sostenibilidad y futuro”.

El Congreso tuvo lugar en Argentina en 2024, siendo Motta el promotor y delegado en nuestro país, donde reunió a emprendedores, empresarios, académicos y estudiantes de provincias argentinas y de otros países.