En el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó la importancia de que familias, cuidadores y personas adultas responsables estén atentos a posibles señales de alerta en la salud de niñas, niños y adolescentes, y realicen una consulta médica temprana ante cualquier síntoma inusual. Con un diagnóstico oportuno, actualmente se logra la curación en más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil.

En la provincia, el Hospital Materno Infantil San Roque es el único centro con capacidad resolutiva para abordar de manera interdisciplinaria el tratamiento de pacientes oncológicos pediátricos y adolescentes.

El jefe del Servicio de Oncohematología del establecimiento, Pedro Negri Aranguren, destacó que el nivel de curación de esta enfermedad alcanza entre el 70 y el 80 por ciento, pese al temor que suele generar el diagnóstico. “Para poder lograr estos resultados es fundamental la derivación temprana, sin demorar la oportunidad del diagnóstico”, subrayó.

El especialista explicó que la detección suele comenzar en el ámbito cotidiano. “Quienes conviven diariamente con la niña o el niño son quienes primero advierten que algo no está bien. Un cambio en el ánimo, el cansancio persistente o la falta de ganas de jugar son señales que merecen atención”, indicó.

Entre los posibles indicios que requieren consulta pediátrica mencionó la aparición de hematomas sin causa clara, sangrados frecuentes, dolores óseos persistentes, bultos en alguna parte del cuerpo y fiebre prolongada sin motivo aparente.

Si bien el cáncer infantil no puede prevenirse, puede detectarse a tiempo, lo que permite iniciar tratamientos oportunos con altas probabilidades de curación. El hospital cuenta con un equipo especializado integrado por enfermería exclusiva del servicio, médicos clínicos, hematólogos y oncólogos. En casos que requieren procedimientos específicos, como trasplantes, se articula con el Hospital de Pediatria Prof Dr Juan P Garrahan.

El Servicio de Hematología del hospital posee más de cuatro décadas de trayectoria como centro de referencia provincial. En particular, en los casos de leucemia aguda —que requieren tratamientos prolongados— la expectativa de cura ha mejorado significativamente y actualmente se sitúa cerca del 80 por ciento.