La Paz. — Un grave episodio ocurrido durante la tarde del domingo dejó como saldo la muerte de miles de pollos en un establecimiento avícola del departamento La Paz, en el norte entrerriano. El hecho se produjo en un contexto de temperaturas extremas y puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema productivo ante fallas en el suministro eléctrico.

Según fuentes vinculadas al sector, el incidente tuvo lugar en la estancia Solar del Norte, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura de la localidad de El Solar. Entre las 15 y las 17 horas se registró una caída de tensión eléctrica que afectó el funcionamiento normal de las instalaciones.

Durante ese lapso, la sensación térmica rondaba los 40 grados, una condición crítica para la cría intensiva de aves. La interrupción del suministro provocó la paralización de los sistemas de ventilación y climatización, esenciales para garantizar la supervivencia de los animales en ambientes controlados. Como consecuencia, miles de pollos murieron por estrés térmico.

Las pérdidas económicas aún no han sido determinadas con exactitud. Además de la mortandad de animales, se reportaron daños en equipos tecnológicos utilizados en el proceso productivo, lo que podría agravar el impacto financiero para los responsables del establecimiento.

La granja afectada integra el sistema de producción asociativo de la empresa Indavisa, que cuenta con 49 establecimientos distribuidos en distintas regiones del país. Este modelo implica una fuerte dependencia de la infraestructura eléctrica para sostener los estándares de producción.

Hasta el momento, la Cooperativa de Electricidad La Paz (CELP), encargada del suministro en la zona, no ha emitido un comunicado oficial que explique las causas de la caída de tensión ni las medidas adoptadas tras el incidente.