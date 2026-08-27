El arte local vuelve a poner en la agenda crespense un tema urgente pero pocas veces abordado desde las tablas: la salud mental y la prevención del suicidio. Bajo la adaptación y dirección general de Micaela Isaac Ojeda, llega el estreno de "Prohibido irse en primavera", una tragicomedia inspirada en la renombrada pieza de Alejandro Casona escrita en 1937.

La obra transcurre en la particular clínica "Hogar del suicida", dirigida por la Doctora Roda y su asistente Hans, un ámbito concebido para recibir a personas sumidas en la desesperanza. Sin embargo, la historia toma un giro transformador cuando irrumpen por error dos personajes llenos de dinamismo, Fernando y Chole, trastocando el destino de quienes habitan el lugar.

A través del humor, la calidez y una gran dosis de lucidez, el montaje rescata a la esperanza como un paradigma de resistencia frente a un mundo que a menudo se percibe materialista y asfixiante.

La salud mental, en primera persona

Lejos de una mirada meramente técnica, la directora crespense reflexiona sobre los motivos íntimos y sociales que la llevaron a encarar este proyecto:

"La salud mental es un tema recurrente en mis consumos culturales, en mi vida personal y artística (generalmente inseparables) y el suicidio ha atravesado mi vida desde varias perspectivas", confiesa Ojeda. "Por eso cuando en otro momento, donde esas ideas quizás estaban más cerca mío, me encontré con esta obra de Casona y fue sumamente iluminadora".

Apoyada en la premisa del psicoanálisis, la realizadora hace hincapié en la responsabilidad que asumen los artistas como agentes de transformación en la comunidad:

"Parafraseando un poco a Lacan, 'no existe lo que no se nombra', por eso tengo la firme convicción de que como productores culturales tenemos la obligación de generar espacios para abordar estos temas con la sinceridad y la empatía que requiere, sin ser condescendientes con el público".

Gran expectativa por el talento local

La propuesta reúne a un talentoso equipo concertado integrado por Mara Rohr, Benjamín Rodríguez, Valeria Olivera, Lucas Kapp, Isabella Nicolini, Agustina Mendoza, Valentín Sanabria, Máximo Korb Sack, Itatí Pérez y Jaquelina Marizza.