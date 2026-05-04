Mía Nichea: talento joven, emociones y sueños en construcción
En una entrevista íntima y cargada de sensibilidad, el programa La Hora Dorada recibió a la joven artista Mía Nichea, quien con tan solo 15 años dio un paso importante al compartir su historia, sus miedos y su pasión por la música frente a las cámaras.
La charla, desarrollada en un clima cálido y distendido, permitió conocer a una adolescente que transita sus primeros pasos en el mundo artístico, marcada por una fuerte influencia familiar. “Canto desde chiquita con mi papá”, contó Mía, destacando el rol clave de su padre, Leandro, músico y principal impulsor de su vocación.
Desde sus inicios, el folclore ocupó un lugar central en su formación musical, aunque con el tiempo amplió sus gustos hacia otros géneros. “Escucho de todo, pero el folclore siempre está”, afirmó, evidenciando una identidad artística aún en construcción pero con raíces firmes.
Durante la entrevista, Mía también habló con honestidad sobre los desafíos internos que enfrenta. El miedo escénico y la inseguridad aparecen como sus principales obstáculos: “Me da vergüenza expresarme frente a una cámara o al público”, reconoció. Sin embargo, su presencia en el programa fue una muestra clara de superación personal, alineada con el eje central del ciclo: animarse.
A pesar de los nervios, la joven artista destacó lo que significa la música en su vida cotidiana. “Es una forma de desconectarme, de sentirme mejor”, explicó, señalando el valor emocional que tiene el canto más allá de lo profesional.
En cuanto a su futuro, Mía se mostró reflexiva y realista: “Lo veo como un 50-50… a veces parece imposible, pero también pienso ¿por qué no?”. Inspirada en figuras como Mercedes Sosa, dejó abierta la posibilidad de construir su propio camino, ya sea como intérprete o compositora.
Uno de los momentos más destacados del programa fue cuando se animó a cantar en vivo. A pesar de algún pequeño error —que ella misma reconoció con humor—, su interpretación emocionó tanto al equipo como a los espectadores, quienes rápidamente hicieron llegar mensajes de apoyo y cariño.
El cierre estuvo cargado de emoción, con palabras de aliento por parte de la conductora y un mensaje claro: el talento está, y el camino recién comienza. “Esto empezó desde que naciste”, le dijeron, invitándola a confiar en su potencial y a seguir compartiendo su arte.
Así, la participación de Mía no solo dejó una presentación musical, sino también una historia genuina de crecimiento, valentía y sueños que empiezan a tomar forma.