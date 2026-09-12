Política
“Meter chicos presos a cualquier edad no trajo buenos resultados”
Lo dice el Defensor General de Justicia de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, en relación a las modificaciones en el Régimen Penal Juvenil • En la provincia solo hay entre 5 y 6 menores privados de la libertad por delitos mayores.
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