La empresa vial Mesopotámico S.A., que el 7 de octubre de 2026 obtuvo la concesión de las rutas nacionales 12 y 18 en nuestra provincia, comenzó esta semana los trabajos de reparación en un tramo de 49,39 kilómetros de la Ruta Nacional 12, comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 131, en Crespo, y su conexión con la Ruta Nacional 18, en Paraná.

El acuerdo de concesión comprende, además, la totalidad de la Ruta Nacional 18 (226,72 kilómetros), integrando el denominado Tramo Mesopotámico de la Red Federal de Concesiones. La empresa tomó posesión y asumió la administración del corredor el 7 de octubre. Una vez cumplidas las condiciones previstas, comenzará a instalar las estaciones para el cobro del peaje. Sin embargo, por ahora en el pliego no se observa que esté previsto el cobro entre Paraná y Crespo, según pudo saber Paralelo32. Para ser claros, digamos que el cobro de peaje en este sector no consta en el acuerdo, aunque tampoco está expresamente prohibido.

De acuerdo con el pliego de concesión, Mesopotámico deberá cumplir determinadas pautas de transitabilidad y seguridad antes de comenzar a cobrar peaje. Sin embargo, no se advierte la obligación de ejecutar obras de mayor envergadura en el tramo ruta 12, como la construcción de terceras vías y, mucho menos, la tan necesaria duplicación de calzada en este tramo, que registra uno de los mayores niveles de tránsito de la provincia.

Consultado por nuestro medio, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Hernán Jacob, señaló que, si bien desconoce algunos términos del acuerdo celebrado por el Ministerio de Economía de la Nación, en el pliego no figura la instalación de una estación de peaje en el tramo Paraná-Crespo. El corredor de la Ruta 12 forma parte de la misma concesión que la Ruta 18, donde sí se prevé que los usuarios paguen peaje mediante los sistemas actualmente vigentes.

Mesopotámico S.A. pertenece al consorcio integrado por las firmas argentinas IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U. La sociedad anónima, constituida específicamente para asumir esta concesión, quedó a cargo del corredor luego de que el Ministerio de Economía de la Nación adjudicara el contrato a ambas compañías por un plazo de 20 años, mediante la Resolución 1379/2026.

Los viajeros que se dirijan por esta ruta a la capital provincial, podrán sufrir demoras en sectores donde se trabaja sobre una mano y queda solo una habilitada.