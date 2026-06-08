Don Cristóbal 2°– La rectoría de la E.E.AT. N° 49 Crucero Ara General Belgrano de Don Cristóbal 2°, (Ruta Provincial N° 35), Dpto. Nogoyá, convoca a inscripción Comisión Evaluadora para aquellos jóvenes que hayan finalizado el nivel secundario (7mo año) con asignaturas pendientes de aprobación (RES. 2006/20 CGE y Circular 7/2020 DETP).

Todos aquellos que deseen inscribirse podrán hacerlo a través del correo de la escuela [email protected] desde este lunes 24 y hasta el viernes 28 de agosto.

Deberán enviar al mail su nombre y apellido, dni, y materia/s a las que se inscriben.

Las mesas examinadoras se realizarán desde el 2 al 4 de septiembre.