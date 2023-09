El Mercado del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) es una herramienta para pensar modos de hacer, producir y distribuir producciones cinematográficas. En esta quinta edición hubo exposiciones dedicadas al documental, capacitaciones para la realización de proyectos, mesa sobre distribución y presentación de players.

El Mercado Audiovisual es también un espacio de intercambio, donde las experiencias compartidas resultan de inspiración. Es impulsado por el Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En las dos primeras jornadas, realizadores y realizadoras de Entre Ríos, y también del resto de la región NEA Litoral, participaron de la Mesa Documental, con Juan Mascaró, de Documentalistas de Argentina (DOCA) y Alejandra Guzzo (DOCA); de las capacitaciones sobre Desarrollo de Proyectos, coordinadas por Magdalena Schavelzon y Javier Díaz; y de la Mesa de Distribución, moderada por Oriana Castro. Así transcurrió también el encuentro binacional con realizadores de Salto, Uruguay, y la presentación de players del Mercado.

Francisco Pavaneto, guionista y director de la serie Caja Rápida, de Rosario, contó que llegó al 5º FICER porque se enteró por la página del Festival, se inscribió en el Mercado, quedó seleccionado y dio detalles de su experiencia: “A mi me suma un montón estar acá, porque encuentro proyectos hermanados al mío como pueden ser los de miniserie, o también interrogantes que tienen que ver con presentaciones diferentes a las mías. Descubrí soluciones y estados situacionales de las cosas, por ejemplo, me llevo información y reflexiones sobre cuál es el mercado hoy en relación a las miniseries -evaluó el realizador y sostuvo- me voy nutrido de cuáles son las opciones y las experiencias de los otros. He podido sintetizar aquí un montón de elementos y principalmente de recorridos. Y esto último no es menor porque voy viendo ahora por dónde ir o por dónde no ir, y teniendo en cuenta que los proyectos de cine tienen mucho tiempo de desarrollo, acortar esos caminos en base a las experiencias de otros es clave”.

En el transcurrir del Mercado Audiovisual estuvo presente el clima del trabajo colectivo propio del cine, tanto en los encuentros, como en los intercambios respecto a las historias y las propuestas.

Fernanda Álvarez, de Paraná, participó del Mercado con su proyecto De la semilla al plato y contó que a pesar de haberse presentado sin saber cómo sería, se sorprendió gratamente: “Me hace sentido todo lo que escucho y a su vez como mi proyecto es incipiente y está en gestación, voy armando en mi cabeza lo que quiero a medida que escucho a compañeras y compañeros, me siento en una instancia de clínica también, de laboratorio de trabajo”. Además dijo:“Ya el planteo inicial de sentarnos en ronda hizo que pasen otras cosas, los capacitadores transmitieron mucha experiencia, fueron claros, concretos, muy generosos con la información. El Mercado Audiovisual me parece una idea maravillosa, realmente todo tiene un sentido, compartir, conocerse, ir dando cuerpo a nuestros proyectos mientras escuchamos a otros. También rescato algo que dijeron aquí que es que el cine es colectivo y estar vinculados nos permite eso, no estar tan ligados a la competencia”.

Por su parte, Magdalena Schavelzon, capacitadora del Mercado Audiovisual compartió su mirada sobre su participación en el Festival: “Yo estoy muy contenta de haber estado como capacitadora, no tenía muy claro cómo iba a ser para mi, me dieron libertad absoluta para decidir. Cuando vimos con Javier Díaz, con quien estamos dando el taller en el Mercado, que eran muchos proyectos, decidimos armar una propuesta abierta, los dos tenemos una idea de la producción colaborativa. Así que primero hablamos entre todos, nadie tiene una fórmula de cómo se hacen las cosas, vamos aprendiendo, de prueba y error”.

Paula Burna, de Federación, participó del proyecto Cine Rex bajo el agua, una historia que trata sobre la reconstrucción del cine de la ciudad de Federación, contada a través de las vivencias de la gente del pueblo y de los últimos dueños de la sala. “Mi paso por el Mercado y el Festival viene siendo muy gratificante. A mi proyecto le sumó muchísimo haber sido seleccionado, porque no solo transitamos etapas de capacitaciones, sino también momentos para compartir con otros”, dijo la realizadora.

Por otra parte, Luciano Giardino y Gina Bonfanti, oriundos de Santa Fe, asistieron al Mercado junto a su proyecto en estado avanzado que se titula La Boca. “La película se centra en un pescador de este paraje La Boca que busca un tesoro a partir de la bajante del río Paraná. La Boca es un paraje de pescadores que está muy cerca de Santa Fe pero que a la vez está rodeado de naturaleza, en este proyecto queremos mostrar este lugar donde el tiempo no va tan rápido y donde las experiencias y tradiciones son otras”, expresó Luciano. Hablando sobre los inicios del proyecto Gina narró: “Me interesó la experiencia de compartir un proyecto con él, mostrar el litoral y que a veinte minutos de la ciudad hay gente que vive del río y la naturaleza”. A su vez, agregaron que vinieron al FICER por segunda vez. “Es una experiencia súper interesante, no solo por el hecho de conocer otros proyectos de la región, sino también por las instancias de capacitaciones que te abren el panorama de cómo comercializar tu proyecto y te impulsan a buscarle la vuelta y darle para adelante”, concluyó Gina.

En la gala de premiación de este sábado a las 20 se conocerán los realizadores y realizadoras del Mercado Audiovisual ganadores de los concursos de fomento a la creación otorgados por el Gobierno de Entre Ríos a través de la Secretaría de Cultura.