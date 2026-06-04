Detrás de una voz suave y una sonrisa serena, Meli Exner guarda una convicción profunda: la música es el lugar donde mejor puede expresar lo que siente. Así lo dejó en claro durante su paso por La Hora Dorada, el programa de streaming que conduce Mariana Rupp por Paralelo 32, donde compartió reflexiones sobre su recorrido artístico, sus sueños y su reciente acercamiento al tango.

“Lo que me enamora de la música es esa capacidad de poner en palabras cosas que a veces uno siente y no sabe cómo expresar”, contó la joven cantante. Para ella, las canciones tienen la facultad de ordenar emociones, acompañar procesos personales y conectar con sentimientos que muchas veces resultan difíciles de explicar.

Aunque reconoció que cada presentación viene acompañada por una cuota de nervios, aseguró que subir a un escenario le genera una felicidad difícil de comparar con cualquier otra experiencia. “Cada vez que puedo estar cantando en algún lugar pienso: estoy acá haciendo lo que me gusta. Es algo que siempre soñé”, expresó.

La música como identidad

Durante la entrevista, Exner habló de la relación que mantiene con la música en su vida cotidiana. Más allá de los escenarios, encuentra en ella un espacio permanente de conexión consigo misma.

“Cuando escucho música, cuando canto en mi casa o cuando voy a clases de canto, guitarra, piano o tango, siento que soy Meli plenamente, siendo feliz”, afirmó.

Entre las canciones que la acompañaron en distintos momentos de su vida destacó Resistiré, un tema que definió como una fuente de fortaleza personal. “Es una canción a la que siempre vuelvo. En diferentes momentos fue como un empujoncito”, explicó.

La joven artista también reveló una faceta menos conocida: la escritura. Desde hace años redacta letras propias inspiradas tanto en experiencias personales como en historias que la conmueven. Aunque todavía no compone música, conserva numerosos textos con la esperanza de convertirlos algún día en canciones.

“Aprendí que tengo capacidad para crear y que puedo confiar más en mí misma”, señaló al hablar sobre lo que la música le enseñó a lo largo de los años.

El desafío de encontrar una voz propia

Uno de los momentos más significativos de la charla llegó cuando contó que este año decidió profundizar su formación en el tango, género que la cautivó por la capacidad interpretativa de sus referentes.

“Lo que más me llamó la atención del tango es cómo los cantantes transmiten muchísimo con la voz. Eso me fascinó”, comentó.

Si bien reconoce que está dando sus primeros pasos en ese universo musical, siente que encontró allí un camino artístico con el que se identifica especialmente.

Durante el programa interpretó una pieza de tango y también compartió, a pedido de la conductora, un breve fragmento de una canción melódica, demostrando la versatilidad de su registro vocal.

Soñar y animarse

A lo largo de la entrevista, Meli dejó varios mensajes vinculados a la importancia de perseguir los sueños y animarse a dar el primer paso, aun cuando el objetivo parezca lejano.

“Si hay algo que uno quiere mucho, hay que animarse. Cada vez que hacés algo relacionado con ese sueño, estás más cerca que si nunca hubieras empezado”, reflexionó.

Consultada sobre qué le diría a aquella niña que soñaba con cantar, respondió sin dudar: “Le diría que seguimos soñando con lo mismo y que estoy haciendo todo lo posible para que esos sueños se cumplan”.

Y cuando llegó el momento de brindar por algo que todavía no ocurrió, la respuesta fue tan sencilla como sincera: poder grabar y compartir su propia música.

“Me gustaría que algún día mis canciones salgan a la luz, que alguien las escuche y que le lleguen de alguna manera”, expresó.