Con el objetivo de fortalecer estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje, más de 60 docentes entrerrianos participaron de los encuentros intensivos de dos días organizados en el marco del programa Red de Escuelas que Transforman.

Las jornadas se desarrollaron los días 11 y 12 de agosto en el Complejo Cabañas del Parador, en Paraná, y el 13 y 14 de agosto en Hathor Hotels, en Concordia. La modalidad fue dinámica y participativa, con espacios destinados a repensar colectivamente la práctica docente, explorar nuevas estrategias, compartir experiencias y fomentar una mirada crítica, creativa y colaborativa sobre la enseñanza de la matemática.

“Estamos muy contentos porque los encuentros tuvieron una alta participación y se trabajó con mucha creatividad la enseñanza de la matemática”, destacó Alicia Fregonese, presidente del Consejo General de Educación (CGE).

El programa Red de Escuelas que Transforman cuenta con la participación de más de 190 escuelas de la provincia y es impulsado por segundo año consecutivo por el CGE, en articulación con la Fundación Banco Entre Ríos y las fundaciones del Grupo Petersen. Su propósito es acompañar procesos institucionales de mejora continua en los niveles secundario y técnico, fomentando la innovación educativa.

“Valoramos el gran trabajo que realizan las escuelas de nuestra provincia para potenciar los aprendizajes de sus estudiantes. Estas instancias presenciales nos llenan de alegría porque vemos cómo los participantes comparten estrategias y herramientas que enriquecen los procesos educativos en sus aulas”, señaló Nicolás Cabrol, secretario ejecutivo de la Fundación Banco Entre Ríos.

El programa se diferencia de los encuentros presenciales y virtuales habituales, ya que ofrece más tiempo y diversas formas de desarrollar actividades, propuestas e instancias de intercambio, en un entorno pensado tanto para el trabajo como para la recreación y la construcción colectiva.

El docente de Gualeguay, Eugenio Valiero, resaltó: “Participamos de actividades lúdicas y dinámicas que dieron un giro a la enseñanza tradicional de la matemática. Nos invitaron a reflexionar no sólo sobre su valor técnico, sino también sobre su significado cultural y su papel en nuestra forma de pensar”.

Por su parte, el capacitador de Somos Red, Darío Tuffilaro, subrayó: “Es alentador ver docentes con ganas de seguir mejorando, capacitándose y valorando el intercambio. La transformación de la educación secundaria no se logra de forma individual; requiere trabajo en equipo y una comunidad profesional comprometida con que los estudiantes aprendan más y mejor matemática”.