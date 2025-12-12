La Plaza Sarmiento se convirtió este 10 de diciembre en un punto de celebración comunitaria con la entrega de certificados y la muestra anual de los talleres del Área de Capacitación Laboral y Educación Superior de la Municipalidad de Crespo. Más de 400 jóvenes y adultos culminaron su formación en las distintas propuestas educativas ofrecidas durante el año, consolidando un espacio que crece temporada tras temporada.

El intendente Marcelo Cerutti encabezó el acto y felicitó a los participantes por su esfuerzo y dedicación. Destacó además el rol del cuerpo docente y el acompañamiento institucional. “Desde el municipio recibimos un constante apoyo del Consejo General de Educación, de las distintas universidades y de los espacios de la ciudad que hacen que esta trama social sea exitosa. Ofrecer estos cursos y capacitaciones nos permite fortalecer la red educativa local. Lo más importante es que cualquier chico o vecino que quiera estudiar puede hacerlo en Crespo y conseguir trabajo aquí”, señaló.

En el mismo sentido, Corina Darrechón, referente del área municipal, celebró el crecimiento sostenido de la propuesta educativa y el compromiso de quienes transitaron las capacitaciones durante 2025. “Es un orgullo ver que cada año más personas se suman. Siempre buscamos trabajar en conjunto con otras instituciones como la UAP, UNER, UADER, UTN y establecimientos locales, que brindan respaldo y validez a estas más de 22 capacitaciones, además de las cuatro carreras en gestión”, subrayó.

Una oferta educativa diversa y en expansión

Los talleres ofrecidos durante el año abarcaron múltiples áreas de formación: oficios tradicionales, nuevas tecnologías, comunicación digital, habilidades creativas y propuestas orientadas a la inclusión laboral. Entre ellos se destacaron:

Auxiliar en instalaciones eléctricas

Construcción en seco y Steel Frame

Mantenimiento y reparación de PC

Mantenimiento y refrigeración de aire acondicionado

Impresión 3D

Seguridad y automatización del hogar

Herrería artística

Carpintería sustentable

Ayudante de cocina

Fotografía de productos

Marketing digital e introducción al diseño visual

Community Manager niveles I y II

Upcycling y diseño sustentable

Corte y confección – Academia de diseño

Herramientas digitales

Educación financiera

Buenas prácticas en el manejo de gases refrigerantes

Muchas de estas capacitaciones se realizaron gracias a convenios con el Consejo General de Educación, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad Adventista del Plata (UAP) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Formación para el trabajo y fortalecimiento comunitario

La Municipalidad subrayó que el objetivo principal de este programa es generar herramientas concretas para la inserción laboral, el desarrollo profesional y el fortalecimiento de proyectos personales y comunitarios.

Durante la noche, los asistentes recorrieron los stands donde estudiantes y docentes expusieron trabajos finales, demostraciones prácticas y producciones realizadas en el año.