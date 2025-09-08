El evento es una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los gobiernos provinciales de Santa Fe y Córdoba. Su objetivo es fortalecer las industrias culturales y creativas de la Región Centro, visibilizando la producción local, fomentando la circulación de bienes culturales y generando oportunidades de comercialización, articulación e intercambio.

La inauguración oficial será el viernes 12 de septiembre a las 18.30. El sábado, en el mismo horario, se proyectarán cortos del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), mientras que el domingo se celebrará la “Noche de Entre Ríos”, con la actuación del grupo concordiense Maniquí a las 20. La feria abrirá sus puertas todos los días de 15 a 21.30.

Los participantes fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta con jurado regional, que incluyó las categorías: diseño de indumentaria, accesorios o complementos (incluida joyería), objetos utilitarios o decorativos (incluido arte impreso), diseño sustentable o biodegradable, editoriales independientes y sellos editoriales.

En Entre Ríos, la convocatoria fue organizada por la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas.

Los emprendimientos seleccionados contarán con un espacio expositivo gratuito con mobiliario incluido, además de la posibilidad de exhibir y vender sus productos, participar en actividades formativas, integrarse a espacios de networking y ruedas de vínculos comerciales, y formar parte de una red regional de productores y gestores culturales.