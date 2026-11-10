La evaluación nacional Aprender se llevará adelante los días martes 17 y miércoles 18 de noviembre en 992 establecimientos educativos de Entre Ríos. Participarán 22.187 estudiantes de tercer grado, distribuidos en 1.705 secciones, quienes realizarán pruebas de Lengua y Matemática.

El operativo tendrá carácter censal, anónimo y confidencial. Las evaluaciones estarán conformadas por preguntas de opción múltiple y se desarrollarán durante dos jornadas consecutivas.

El martes 17 será el turno de Lengua, mientras que el miércoles 18 se evaluarán los conocimientos de Matemática. Ese mismo día, los estudiantes también completarán un cuadernillo de contexto.

Organización y supervisión del operativo

Para garantizar el desarrollo de las jornadas en la provincia, se contará con 57 coordinadores de cabecera, responsables del monitoreo y la distribución del material, además de dos observadores federales que supervisarán la implementación de la evaluación.

El relevamiento incluirá también información sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Para ello, se utilizarán cuadernillos de consulta destinados a las familias, los docentes de grado y los equipos directivos de las escuelas participantes.

Capacitación y resguardo de la información

Los docentes que tendrán a su cargo la aplicación de las pruebas y los directivos que actuarán como veedores deberán completar una capacitación obligatoria a través de la plataforma Educ.ar.

Además, el Consejo General de Educación (CGE) elaboró material de apoyo para acompañar las tareas vinculadas con el operativo.

Como parte de las medidas de resguardo, las personas adultas que estén presentes en las aulas deberán firmar un acuerdo de confidencialidad respecto del material de evaluación.

Para qué se utilizan los resultados

Los resultados de Aprender permitirán obtener un diagnóstico sobre los aprendizajes y las trayectorias educativas de los estudiantes, con especial atención a los procesos de alfabetización durante el primer ciclo de la escuela primaria.

La información recopilada será utilizada como insumo para orientar y fortalecer las políticas educativas en los ámbitos institucional, provincial y nacional.