Más de 22.000 estudiantes de tercer grado de Entre Ríos participaron de las pruebas Aprender 2026, el operativo nacional que se desarrolló los días 17 y 18 de noviembre en establecimientos educativos de toda la provincia. La evaluación permitió relevar información sobre los aprendizajes en Lengua y Matemática, además de las condiciones educativas de los alumnos.

La participación superó el 95 por ciento de los estudiantes previstos. El material recopilado comenzó a ser recibido para su procesamiento y análisis. Se espera que los resultados estén disponibles durante el primer semestre de 2027.

La directora general de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación (CGE), Marianela Müller, destacó la importancia de esta evaluación para la provincia, ya que permitirá analizar los avances del Plan Provincial de Alfabetización.

"Este dispositivo nacional de evaluación de aprendizajes se realiza en tercer grado, en simultáneo en todo el país y por primera vez de manera censal. Para Entre Ríos es muy significativo porque tenemos un Plan Provincial de Alfabetización y esta evaluación alcanza a los niños que ya fueron parte de ese proceso, por lo que nos permitirá analizar su impacto", señaló.

Cómo se desarrollaron las evaluaciones

El martes 17 de noviembre se tomaron las pruebas de Lengua, mientras que el miércoles 18 fue el turno de Matemática y del cuadernillo de contexto destinado a los estudiantes.

Las evaluaciones fueron de carácter censal, anónimo y confidencial, y estuvieron conformadas por preguntas de opción múltiple. El objetivo fue obtener información sobre los aprendizajes de los alumnos y las condiciones en las que desarrollan sus trayectorias escolares.

El cronograma tuvo algunas modificaciones debido a las condiciones climáticas. Las lluvias registradas durante la primera jornada dificultaron el desarrollo del operativo en cerca de 100 escuelas, que debieron completar las evaluaciones entre el 18 y el 19 de noviembre.

"Las inclemencias del tiempo nos jugaron en contra durante el primer día del operativo. Cerca de 100 escuelas debieron realizar las evaluaciones entre el 18 y el 19 de noviembre, mientras que el resto pudo cumplir con las fechas previstas", explicó Analía Villaverde, integrante del área técnica de Evaluación e Investigación Educativa del CGE.

Cuándo estarán los resultados

Una vez finalizada la instancia de evaluación, comenzó la recepción del material recopilado en los distintos departamentos de Entre Ríos. La información será procesada para avanzar posteriormente con el análisis de los resultados.

Los datos permitirán contar con un diagnóstico actualizado sobre los aprendizajes y las trayectorias educativas, especialmente en relación con los procesos de alfabetización.

Para las autoridades educativas, esta información será un insumo para evaluar las políticas implementadas y orientar nuevas estrategias destinadas a fortalecer la enseñanza y los aprendizajes en los ámbitos institucional, provincial y nacional.

En particular, los resultados permitirán analizar el desempeño de los estudiantes que participaron del Plan Provincial de Alfabetización y aportar información para evaluar el alcance de esa política educativa.