Más de 150 estudiantes de 2º y 3º año de escuelas técnicas y agrotécnicas de toda la provincia participaron este jueves en la 2ª Olimpíada Provincial de Dibujo Técnico, una propuesta educativa y cultural que busca fortalecer los lazos entre instituciones y promover la excelencia en esta disciplina.

La instancia provincial tuvo lugar en la Escuela de Educación Técnica Nº 35 General Don José de San Martín de Crespo, luego de una primera etapa desarrollada en cada establecimiento participante. Cada equipo estuvo conformado por cuatro estudiantes y un docente acompañante.

Ganadores por categoría

Categoría B (2º año): Escuela de Educación Técnica Nº 79 José Benjamín Zubiaur, de Basavilbaso.

Escuela de Educación Técnica Nº 79 José Benjamín Zubiaur, de Basavilbaso. Categoría A (3º año): Escuela de Educación Técnica Nº 17 Intendente Orlando Lovera, de Cerrito.

La jornada reunió a más de 300 personas, entre estudiantes, docentes, directivos y familias, en un clima de intercambio y aprendizaje.

Un encuentro de integración educativa

La Olimpíada es impulsada por un grupo de escuelas técnicas del departamento Paraná y contó con el apoyo de distintas empresas. Además, fue declarada de Interés Educativo por el Consejo General de Educación (CGE), la Municipalidad de Crespo y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Desde la organización destacaron que esta iniciativa no solo pone en valor las competencias técnicas de los jóvenes, sino que también estimula el trabajo en equipo, la creatividad y el fortalecimiento de vínculos entre instituciones de distintos puntos de Entre Ríos.