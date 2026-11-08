Más de 150 museos, instituciones y sitios patrimoniales de Entre Ríos abrieron sus puertas este viernes para participar de una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos. La iniciativa ofreció recorridos especiales, exposiciones, talleres y propuestas gastronómicas, con acceso libre y gratuito.

En Paraná se concentraron más de 45 espacios, donde vecinos y visitantes pudieron acercarse al patrimonio histórico y cultural de la provincia. El gobernador Rogelio Frigerio participó de las actividades en la capital entrerriana y recorrió distintos puntos del circuito.

Durante la jornada, el mandatario manifestó su satisfacción por la respuesta del público y destacó la participación de la comunidad. "Estoy muy contento por cómo la gente se apropia de esta jornada y disfruta de nuestro arte, de la historia también reflejada en nuestros museos", expresó. También valoró la movilización de vecinos que se sumaron a la propuesta.

Más de 6.500 visitantes en el Museo Serrano

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, precisó que la edición contó con 150 espacios habilitados en todo el territorio provincial, entre museos, instituciones y sitios patrimoniales. De ese total, más de 45 estuvieron ubicados en Paraná.

El funcionario también destacó los primeros datos de concurrencia del Museo Serrano, donde se registró el ingreso de más de 6.500 personas, una cifra que superó los números del año anterior.

Stoppello señaló que la actividad representa una oportunidad para conocer el patrimonio entrerriano y acercarse a los bienes culturales que se encuentran bajo resguardo de las distintas instituciones. Además, remarcó que se prepararon propuestas específicas para convocar a públicos de distintas edades.

Un circuito cultural para recorrer en familia

Por su parte, la directora general de Museos y Patrimonio Cultural, Maia Rodríguez, destacó la variedad de actividades y el carácter comunitario de la iniciativa.

"Tenemos propuestas para todas las edades. Es un momento especial para venir en familia y recorrer los museos en este horario", sostuvo.

Rodríguez también valoró la articulación entre instituciones para organizar el circuito cultural de Paraná, que incluyó espacios patrimoniales como Casa de Gobierno y distintas propuestas en el corredor comprendido entre plaza Carbó y plaza San Miguel.

En ese recorrido participaron museos provinciales, la Municipalidad de Paraná, el Círculo Católico y facultades, entre otras instituciones que se sumaron a la apertura.

La Noche de los Museos Entrerrianos es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Consejo Provincial de Cultura y las instituciones participantes. Su objetivo es promover el acceso al patrimonio cultural y poner en valor los espacios históricos de la provincia.