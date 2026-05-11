La propuesta, centrada en la Conformación, Fortalecimiento y Gestión de Centros de Estudiantes, ya alcanzó a más de 1.000 estudiantes y docentes de nivel secundario y superior en lo que va del año, consolidándose como una herramienta clave para incentivar el compromiso de las juventudes en la vida institucional.

Las capacitaciones se realizan de manera presencial mediante convocatorias departamentales, lo que permite acercar contenidos y herramientas prácticas vinculadas a la organización y funcionamiento de los Centros de Estudiantes. Durante los encuentros, se abordan aspectos normativos, administrativos y de gestión, además de promover espacios de intercambio entre pares.

Hasta el momento, las jornadas se llevaron adelante en los departamentos Paraná, Uruguay, Tala, La Paz, Diamante y Gualeguay, con una importante participación de estudiantes y equipos docentes de distintas instituciones educativas.

Desde la organización destacaron que estas instancias buscan fortalecer el rol de las y los estudiantes como protagonistas dentro de sus comunidades educativas, promoviendo valores democráticos, la participación activa y la construcción colectiva de propuestas.

Asimismo, se informó que en las próximas semanas las capacitaciones continuarán recorriendo otros departamentos entrerrianos, con el propósito de ampliar el alcance territorial de la iniciativa y seguir consolidando espacios de representación y participación estudiantil en toda la provincia.