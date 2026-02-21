La representante de la comparsa Comparsa Marí Marí fue coronada como Reina de la Fiesta Nacional del Carnaval del País edición 2026. Se trata de Mary Ann Morrison, quien este viernes 20 de febrero recibió los atributos que hasta la fecha portó Felicita Fouce, también integrante de Marí Marí.

Mary Ann Morrison representa a la comparsa del Club Central Entrerriano y tendrá la responsabilidad de representar hasta 2027 al mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina, considerado además el más convocante de cada temporada de verano.

Una noche de brillo y emoción

El evento comenzó cerca de las 22:00 horas con el desfile de las cuatro candidatas. En una primera pasada, las postulantes lucieron traje de gala al ritmo de la música en vivo de las bandas de cada comparsa. Posteriormente, desfilaron con el traje con el que recorren los tradicionales 500 metros de pasarela del corsódromo.

Entre las presentaciones, el público pudo disfrutar de los shows de los portabandera y de un vibrante contrapunto de batucadas junto a sus pasistas, quienes fueron ovacionados por las tribunas colmadas de espectadores.

La elección volvió a consolidar al Carnaval del País como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país, con una puesta en escena que combinó música, danza, vestuario y tradición.

El jurado

La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por referentes del ámbito artístico y cultural:

Emiliana De Cristófaro , diseñadora y realizadora de vestuario, gestora cultural formada en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en teatro, conciertos, videoclips, publicidad y cine.

, diseñadora y realizadora de vestuario, gestora cultural formada en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en teatro, conciertos, videoclips, publicidad y cine. Florencia Mur , música profesional especializada en percusión, sesionista de artistas nacionales e internacionales y docente de talleres y seminarios.

, música profesional especializada en percusión, sesionista de artistas nacionales e internacionales y docente de talleres y seminarios. Adriana Barón, reina de carnaval, embajadora y actriz con participación en carnavales de Entre Ríos y experiencia en televisión, teatro y publicidad.

Con esta coronación, Marí Marí vuelve a celebrar un nuevo logro en su historia dentro del Carnaval del País, mientras Mary Ann Morrison asume el desafío de ser la embajadora del espectáculo durante el próximo año, llevando el brillo y la pasión del carnaval entrerriano a cada escenario donde represente a la fiesta.