Cantante, compositora y docente, el recorrido artístico de María José “Majo” Pasarella es una historia de perseverancia, identidad y amor por la música. Nacida en Villaguay y actualmente radicada en Paraná, la artista continúa proyectando su obra en distintos escenarios de la provincia, llevando consigo una propuesta íntima, acústica y profundamente ligada al folclore nacional.

Con motivo de su próxima presentación en su ciudad natal, El Pueblo dialogó con la artista para conocer el camino que la llevó a consolidar una carrera construida con estudio, esfuerzo y una convicción clara: dedicar su vida a la música.

Una vocación temprana

“Desde muy chiquita sabía que me gustaba cantar”, recuerda Majo. Aunque la música siempre estuvo presente en su infancia, el primer contacto formal con el estudio llegó a los 14 años, cuando comenzó a aprender guitarra en un taller escolar bajo la guía de Humberto Puppo. Aquel espacio no solo fue formativo en lo técnico, sino también revelador en lo personal: allí empezó a reconocerse como artista.

El folclore fue su primer lenguaje musical y, casi de manera natural, la composición comenzó a abrirse paso. A los 16 y 17 años ya escribía sus propias canciones, dando los primeros pasos hacia una identidad artística propia.

Tras finalizar la escuela secundaria, inició su recorrido profesional junto a Quiriro Alzamendi, experiencia que le permitió comenzar a vivir de la música mientras tomaba una decisión fundamental: continuar su formación académica en Paraná.

Formación y búsqueda artística

En la capital entrerriana ingresó a la Escuela de Música “Constancio Carminio” (UADER), donde se formó como profesora y como música integral. “No era solo para dar clases, sino para prepararnos académicamente como músicos”, señala.

Durante ese proceso tomó clases de canto con Andrea Laporta —con quien continúa formándose hasta hoy— y exploró el canto lírico, herramienta que amplió su técnica y enriqueció su interpretación dentro de la música popular.

En paralelo, comenzó a presentarse como solista y a participar en proyectos colectivos. En Villaguay formó un dúo con Facundo Pérez y, acompañada en algunas ocasiones por Rubén Taylor, participó en certámenes como Entre Ríos Canta y Baila, el Encuentro Entrerriano de Folclore y las instancias de selección para Cosquín. Cada experiencia fortaleció su vínculo con la música de raíz.

Un capítulo clave fue su formación guitarrística junto a Ernesto Méndez, quien la ayudó a consolidar una impronta personal dentro del folclore tradicional argentino.

El proyecto Cambá y la fusión de estilos

En 2015 se sumó como vocalista al grupo Cambá, con base en Paraná. Allí encontró un espacio de búsqueda y fusión musical que se plasmó en el disco Viaje de Agua Dulce, disponible en plataformas digitales. El álbum propone un mestizaje sonoro que combina folclore, rock, funk y cumbia, reflejando una identidad artística abierta y contemporánea.

Aunque el grupo tuvo una pausa durante la pandemia, ese material sigue siendo una referencia importante en su carrera y algunas de esas canciones formarán parte del repertorio que interpretará este fin de semana en Villaguay.

La composición, una voz propia

La composición siempre estuvo presente en su vida, aunque durante mucho tiempo permaneció en un plano íntimo. “Nunca me tuve mucha fe”, confiesa. El ámbito académico, por momentos, la llevó a silenciar esa faceta. Sin embargo, con el tiempo volvió a escribir, impulsada por melodías que aparecen de forma espontánea y luego se transforman en canciones.

Sus letras hablan de lo cotidiano, de lo vivido, del amor, del desamor y de pequeñas escenas que la inspiran. Hoy reconoce que cuenta con material suficiente para un disco propio y se encuentra explorando nuevas herramientas, como los pedales de loop, que le permiten proyectar producciones de manera independiente.

Docencia, compromiso y proyección

Además de su carrera artística, Majo se desempeña como docente en escuelas primarias y secundarias del ámbito público en Paraná. Allí impulsa proyectos colectivos de canto e interpretación instrumental, convencida de que la música puede abrir nuevas posibilidades y horizontes.

Durante 2025 integró el proyecto Música para Volar, reconocido grupo rosarino que reinterpreta en clave sinfónica la obra de Gustavo Cerati, y junto a la cantante villaguayense Lucía Orzuza dio vida al dúo Litoralindas, reafirmando su vínculo con artistas de su ciudad natal.

A este recorrido se suma su participación, en carácter de colaboradora, en el proyecto musical Gildas Bailanta, agrupación radicada en Paraná que rinde homenaje a Gilda, ícono de la música tropical argentina. Allí, Pasarella se desempeña como cantante en distintas presentaciones y reemplazos, integrando un proyecto con fuerte proyección regional.

Volver a casa con la música

Este domingo, Majo Pasarella volverá a cantar en Villaguay, sola con su guitarra, en un formato acústico que la identifica y la conecta directamente con el público. “Desde los cinco años jugaba a ser cantante”, reflexiona.

Hoy, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro, sigue eligiendo el mismo camino: el de la música como forma de vida, de expresión y de encuentro. Una voz entrerriana que, sin perder sus raíces, continúa creciendo con identidad, sensibilidad y vocación.