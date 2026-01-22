El chamamé no es solo un género musical para Marcia Müller: es una herencia, una identidad y una forma de vida. Así lo expresó la acordeonista y compositora entrerriana en diálogo con AIM, tras su destacada presentación en la Fiesta Nacional del Chamamé 2026 en Corrientes, y en la antesala de una intensa agenda de presentaciones en Entre Ríos durante febrero.

“El chamamé y el acordeón están en mi vida desde siempre, desde que estuve en la panza de mi mamá. Nací en una familia de acordeonistas, soy tercera generación por lo menos”, relató Müller. Su historia familiar está profundamente ligada al instrumento: su abuela Helena Fratte y su abuelo Enrique Müller eran acordeonistas, al igual que varios de los hermanos de Helena, quien fue la única mujer del grupo en dedicarse a tocar. Su padre, también acordeonista, es una figura reconocida del chamamé en Entre Ríos.

“Me crié en ese ambiente, con esa música. La considero mi música. Yo la volví a elegir en mi generación y en mi vida”, afirmó. Para Müller, el chamamé es “una forma de expresión, de comunicación y de sanación”, aunque también valora la diversidad musical como una herramienta para enriquecer su propio lenguaje artístico.

Una experiencia especial en Corrientes

Sobre su participación en la Fiesta Nacional del Chamamé, la artista contó que la convocatoria llegó pocos días antes del inicio del festival, tras una dinámica distinta a la de otros años. Aun así, logró organizar su presentación junto a los músicos que integran su trío: Federico Sgarbantti en percusión y Juajo Cáceres en guitarra.

En el escenario correntino presentó un repertorio renovado, con dos composiciones inéditas que formarán parte de su próximo disco, trabajadas junto al compositor entrerriano Toyi Bouzada. “Llevamos una propuesta sonora nueva, con canciones pensadas desde la raíz del Litoral”, explicó.

Müller también reflexionó sobre los cambios en la estética del festival: “Es un momento controversial para Corrientes, con una impronta más popular y una tendencia a mixturar el chamamé con otros estilos. Si nos gusta o no, es otra discusión”, sostuvo.

A pesar del horario tardío de su actuación, destacó el respeto y la atención del público, y celebró que su presentación haya cerrado la transmisión televisiva por la TV Pública, permitiendo que su música llegara a todo el país. “Volvimos muy contentos”, resumió.

Un febrero con fuerte presencia en Entre Ríos

Este año, Müller no participará del Festival del Chamamé de Federal, uno de los más importantes de la provincia, ya que decidió priorizar otros proyectos. Entre ellos, se destaca el ensamble “Chamamé Entrerriano”, integrado por músicos de distintos puntos de la provincia.

Con esta formación se presentará el 3 de febrero en el Palacio San José, con un espectáculo integral de música y danza que pondrá en valor la mirada entrerriana del chamamé. La propuesta se enmarca en la reciente declaración, por ley provincial, del Día del Chamamé Entrerriano cada 15 de junio, en homenaje a Abelardo Dimotta.

Además, el 13 de febrero actuará en “Casa de Poeta”, en Villa Urquiza, dentro de un ciclo cultural que se sostiene desde hace varios años, y el 20 de febrero se presentará en Paraná, en el patio de Casa Boulevard, con un repertorio que combinará música y poesía.

“Siempre me reclaman que no toco muy seguido en Paraná, así que esta es una linda oportunidad para encontrarnos”, expresó.