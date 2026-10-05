El Teatro Municipal 3 de Febrero fue escenario este viernes de una nueva edición de las Convocatorias Culturales, una propuesta de la Municipalidad de Paraná que reunió a tres proyectos musicales de diferentes estilos y recorridos.

Durante la jornada se presentaron Marcia Müller, Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad, que compartieron sus producciones con el público en uno de los principales escenarios culturales de la capital entrerriana.

La iniciativa permite que los artistas seleccionados puedan presentar sus proyectos con acceso a sonido, iluminación, personal técnico y producción profesional.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó el objetivo de generar espacios para que los artistas puedan encontrarse con el público y utilizar la infraestructura del teatro.

“Es una forma de acompañar la proyección de los artistas”, señaló el funcionario, quien también resaltó el aporte que significa para los músicos contar con un equipamiento técnico que, de otro modo, implicaría una inversión importante.

Desde la Subsecretaría de Cultura, Micaela Acosta destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales y señaló que las convocatorias buscan generar herramientas para los artistas y ampliar la oferta cultural en diferentes espacios de la ciudad.

Marcia Müller y un regreso con historia

Para Marcia Müller, la presentación tuvo además un significado especial. La artista recordó que subió por primera vez al escenario del Teatro 3 de Febrero cuando tenía 12 años. Actualmente tiene 49.

“Cada vez que vengo, es una enorme responsabilidad traer lo mejor que el músico tenga. Es una enorme responsabilidad con el público paranaense”, expresó.

La formación con la que se presentó surgió de los vínculos construidos entre músicos y docentes de la ciudad. La propuesta parte de una raíz folklórica y suma elementos de la guitarra clásica, la percusión, el jazz y el afrobeat.

La combinación de estilos forma parte de una búsqueda orientada a explorar nuevas sonoridades a partir de diferentes tradiciones musicales.

Sobre volver a tocar en el Teatro 3 de Febrero, Müller destacó las condiciones técnicas del lugar y el trabajo del equipo que acompaña cada presentación.

“Además de estar en un lugar hermosísimo, con equipos de lujo, siempre es un lujo venir”, afirmó la artista.

La jornada permitió así que tres propuestas musicales con recorridos diferentes compartieran un mismo escenario y que sus proyectos llegaran al público con condiciones técnicas profesionales.